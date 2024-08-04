親子話題／成長路上二三事

大兒子參加科學展覽製作的海報。(作者提供)

1994年我任職於密西西比傑克森州立大學生物系教授，辦公室和實驗室坐落於植物科學大樓，旁邊設有溫室，裡面有工友栽培的各種盆栽供給學校禮堂舉行慶典活動裝飾用。那時兩個兒子經常到我的實驗室和溫室玩耍。

八歲和六歲的他們在Madison Avenue Elementary School上學。學校非常注重學生的科學教育。由於受到我的職業影響，他們非常喜歡在我的實驗室觀察養魚水族箱內金魚的活動，除了幫忙餵食以外，他們也幫忙照顧生病的魚群。

大兒子老實勤勞喜歡歷史故事，小兒子聰明伶俐善長數理；那一年他們的學校舉行科學展覽，四年級的巍兒決定參加。由於他在我的實驗室經常參與細菌培養板準備工作，他決定利用我的實驗室裝備研究治療生病的金魚研究方案。

由於很多金魚疾病是由水裡的細菌侵入體內而引起，我們決定購買坊間的好幾種治療魚類疾病的抗生素來做比較。這些抗生素包括針對革蘭氏陽性，革蘭氏陰性，廣譜抗生素五、六種，根據使用說明對照無藥控制組，比較殺菌結果，最後對照藥價選出最經濟有效的抗生素。巍兒花了三個週末做實驗，附上照片以及圖表，製作海報（附照片）。除了一些專有名詞，他自己準備了展示文稿，在評審老師團面前成功地展示他的科學展覽成品，勇奪冠軍。

說老實話，他雖並不是個機靈的小孩，然而他能勤奮專注，且身體力行，因此所有做實驗的細節都瞭如指掌，能夠流利回答裁判老師的問題。

受了哥哥的影響，瀚兒在1995年也參加了科學展覽。不同的是他做了相對簡單的Induced magnets (感應磁鐵）的物理項目。也就是說利用非磁鐵金屬物質摩擦一塊磁鐵而受誘導變成暫時性的磁鐵，可以短暫地吸附其他金屬物質如迴紋針。

聰明的他構思迅速，研究比較不同的金屬物品測驗感應磁鐵的強度。他完成展覽作品僅耗兩天，不過由於他當時有輕度的口吃，在向評審老師說明研究方案時比較吃虧，最後評為優良獎。

身為父母的我們都為他們兄弟倆驕傲，老大雖然沒有弟弟的機靈巧思，但是勤能補拙，得到較佳的成果。由於他對中國歷史人物，尤其三國時代的著名英雄趙子龍非常欽佩。因此常常在朋友包括美國同學面前敘述這些傳奇人物的故事。

老二經由這次科學展覽比賽得到心得，在後來的學藝競賽中專注於非言語性的項目；例如自七歲起到高中畢業每年都拿本州的個人組鋼琴比賽冠軍。參加紙牌比賽累積成果斐然，自高中起至今他多次參加國際性的紙牌競賽（trading card game)，最佳名次得到世界個人賽組的亞軍。參加這些紙牌競賽不僅幫助他的心智成長，而且拓寬他的世界觀。

這真可謂彈琴的孩子不會變壞，玩紙牌的孩子眼光遠！