崔爾斯被撤銅牌後首發聲：我職業生涯最具挑戰的時刻

崔爾斯在巴奧女子地板項目獲得的銅牌被撤。(路透)

美國體操運動員崔爾斯(Jordan Chiles)在巴黎奧運 會的女子地板項目上本獲得銅牌，但在羅馬尼亞體操協會上訴並成功後，她的銅牌被撤銷，並由國際奧委會重新分配給羅馬尼亞體操運動員芭葆蘇(Ana Barbosu)。崔爾斯在15日打破沉默，在社群媒體 發聲，感謝公眾對她的愛與支持，也坦言這次爭議是她職業生涯最具挑戰性的時刻。

本屆奧運會的女子體操地板項目可謂看點連連，在所有選手比賽完畢以為分數已定時，由於崔爾斯的教練認為她的難度分沒有被正確計算，提出上訴，此後崔爾斯總分上漲，排名第三進入銅牌位置，本來在第三位的芭葆蘇則突然無緣領獎台。

pic.twitter.com/MX89OPeduH — Jordan Chiles (@ChilesJordan) 2024年8月15日

賽後，羅馬尼亞體操協會提出上訴，體育仲裁法院判定，崔爾斯教練並未在既定時間內(賽後一分鐘內)提出上訴，表示超出了4秒，因此重新計分的要求無效。國際體操聯盟因此將崔爾斯分數恢復到上訴之前，她的比賽排名也因此掉落到總分第五名。這個決定讓國際奧委會撤銷崔爾斯的獎牌，並將其重新分配給芭葆蘇。

美國體操協會在同天對此決定進行上訴，並稱有影音證據顯示教練在賽後的47秒內就完成了上訴，沒有超時。此上訴被體育仲裁法院駁回。

15日，崔爾斯在社群媒體發布圖片聲明，首先提出對公眾的感謝，但也表示對體育仲裁法院的抉擇失望，「這個決定不僅不公平，且對於我以及所有支持我這段旅程的人來說，都是非常大的打擊。」崔爾斯還提出，網路上出現對她的攻擊，「那些毫無來由的、種族主義 的社群網路攻擊是錯誤的，並且非常傷害人。」

最後，她承認目前境遇對她來說並不容易，「這是我職業生涯最具挑戰性的時刻。我會盡一切努力確保公平正義，我相信這趟旅途的最後，做決定的人會選擇做對的事。」