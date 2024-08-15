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芬蘭奧運史上首次零獎牌 專家建議向紐西蘭學習

中央社斯德哥爾摩15日專電
芬蘭自1908年參與奧運以來，今年首度空手而歸未獲獎牌，引芬蘭國內檢討聲浪。圖為芬蘭運動員在巴黎奧運跳遠比賽中。(歐新社)
芬蘭自1908年參與奧運以來，今年首度空手而歸未獲獎牌，引芬蘭國內檢討聲浪。圖為芬蘭運動員在巴黎奧運跳遠比賽中。(歐新社)

芬蘭自1908年參與奧運以來，今年首度空手而歸未獲獎牌，引芬蘭國內檢討聲浪，包括經費要集中、過度專注全民運動、菁英運動員經費與訓練分配不均等，芬蘭田徑協會前主席也建議可向紐西蘭學習，小國勿跟大國搶熱門項目。

芬蘭從1908年參與奧運以來，累積480面獎牌，今年是首度獎牌掛零，近年來，芬蘭在奧運的表現從2000年雪梨奧運到上一屆東京奧運，每屆拿下1至4面不等獎牌，而今年卻是掛零，相比其他北歐國家，瑞典這次獲11面獎牌，丹麥9面進帳，挪威也有8面獎牌，引各界討論。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導分析本屆巴黎奧運，對於芬蘭為何空手而歸提出多項原因。

首先是芬蘭奧委會管理層的領導方式需改善，尤其是主席瓦帕博利（Jan Vapaavuori）與菁英體育組組長赫基南（Matti Heikkinen）應被檢討。赫爾辛基晚報（Ilta-Sanomat）報導指出，瓦帕博利意圖利用奧委會作為當總統的跳板，在2022年芬蘭奧委會高層爆出性騷擾醜聞時，瓦帕博利被揭露知情不報後，其總統夢碎，瓦帕博利丟下奧委會工作，到丹麥出任顧問。

芬蘭國家廣播公司的報導指出，赫基南曾是菁英滑雪運動員，出任奧委會菁英體育組組長後卻一直遠距工作，外界質疑他是否有足夠能力出任這個職位。

再來則是芬蘭奧委會的預算與補助都要跟教育文化部共同進行，自主權不夠；也因為組織層層疊疊，最後落到菁英運動員訓練的經費不足。

報導提及，相較於北歐其他國家，芬蘭企業對於菁英運動員的訓練贊助不夠大方，分配不均，芬蘭商業贊助經費有一半以上都投入於冰上曲棍球單項運動，而本屆芬蘭選手在奧運並未奪牌也可能造成企業贊助意願低落。

然後是芬蘭奧委會在瓦帕博利任內過於專注全民運動的草根發展，犧牲了菁英運動員的培訓。最後則是在奧運比賽中表現失常的選手過多，因此結果與預期有出入。

曾擔任芬蘭田徑協會主席，目前任教於芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的伊塔尼（Sami Itani）表示，這次獎牌空手而歸不單是現任奧委會管理階層問題，長年獎牌數越來越少都未被正視，如今有必要提出檢討。

伊塔尼認為，人口只有500萬的紐西蘭在這次奧運拿下20面獎牌，他們的模式很值得芬蘭參考。他表示，紐西蘭在10幾年前就做了重大修正，專注在所謂的「邊緣項目」，例如紐西蘭本屆在自由車項目就拿下5面獎牌、在划船得到4面，輕艇項目也有4面，「有些項目在世界上的菁英運動員不多，紐西蘭就在這些項目上卡位」。

伊塔尼也提出，芬蘭各個體育協會被不同政黨主導，這讓資源分配不均，他認為應該有更多的經費直接投注到教練與選手身上，而不是在各個協會與分支中層層分配，這樣才能真的對參賽成績有所幫助。

他並呼籲，芬蘭奧委會要專注在菁英運動員的訓練與策略上，草根的全民運動應由其他體育協會負責。

芬蘭奧委會的主席瓦帕博利與菁英體育組組長赫基南目前都沒有辭職的意願，他們都說，將會秉持體育競賽中不放棄的精神，繼續努力。

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