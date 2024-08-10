我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧女足／美國1比0擊敗巴西 奪奧運歷史上第五金

廣西德天瀑布景區「魔毯」故障 1死60傷

巴奧攀岩／斯洛文尼亞「攀岩大魔王」 女子全能奪冠

新華社巴黎8月10日電
東京奧運會冠軍、斯洛文尼亞選手亞妮婭·加恩佈雷特在女子全能項目中驚險奪冠，成為攀岩項目史上首位奧運雙金得主。（新華社）
東京奧運會冠軍、斯洛文尼亞選手亞妮婭·加恩佈雷特在女子全能項目中驚險奪冠，成為攀岩項目史上首位奧運雙金得主。（新華社）

10日，巴黎奧運會攀岩項目收官，東京奧運會冠軍、斯洛文尼亞選手亞妮婭·加恩佈雷特在女子全能項目中驚險奪冠，成為攀岩項目史上首位奧運雙金得主。

奧運會的攀岩全能項目包含攀石和難度兩項比賽，每項滿分100分，但不是打分項目，而是選手通過攀爬線路獲取分數，最終根據兩項總分排名。

攀岩圈習慣稱加恩佈雷特為「亞妮婭」。在攀石階段，有「攀岩大魔王」之稱的亞妮婭遭遇挑戰。總共四條線路中，她和美國選手布魯克·拉布圖都完攀了三條，斯洛文尼亞人想要建立明顯優勢，就必須在最後一條線路中全力一搏。

為了登頂，亞妮婭在該線路最後階段嘗試橫向做一個大跨度的動作，但她並未成功，並從近四米高的岩壁掉落，摔在下方軟墊上。

「我當時非常害怕，我的一根手指卡在了岩點里，我沒法把它拿出來。」賽後，亞妮婭透露了當時發生的驚險一幕，「我很害怕我可能會骨折，10年前我就弄斷過這根手指。」

攀石賽結束後，亞妮婭僅領先拉布圖0.4分。奪冠後她說自己當時並沒有查看分數，「因為我不在乎，如果那樣（看分數）你就會更關注結果和別人在做什麼，而不是自己的攀爬。」

這名25歲的冠軍透露自己在攀石賽後哭了很久，擔心自己的手指可能斷了。但後來她停止了哭泣。「當時我的腎上腺素在飆升，我甚至不在乎了。我對自己說，‘我不在乎是否會失去一根手指還是一隻手，我要再上場，去完成那個線路！’」

難度賽中，她的攀爬高度獲得84.1分，擴大了領先拉布圖的優勢，如願奪得冠軍。拉布圖獲得銀牌，奧地利名將傑西卡·皮爾茨獲銅牌。

賽後，亞妮婭又哭了。

「我今天哭了三次，一次是因為壓力，一次是擔心手指，一次是因為喜悅。」亞妮婭賽後說，「現在，我沒有眼淚了！」

除了奧運雙金，亞妮婭還是世錦賽八冠王，並擁有世界盃分站賽冠軍無數。「可能很多人都無法想象，一次又一次去捍衛冠軍是什麼感受，那一點都不容易。」她說，「我必須承認，任何其他顏色的獎牌對我的奧運之旅來說都是不完美的。現在我可以松一口氣了，因為終於結束了。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 世界盃 東京奧運

上一則

巴黎金句／「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾」

下一則

巴奧女足／美國1比0擊敗巴西 奪奧運歷史上第五金

延伸閱讀

巴黎金句／「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾」

巴黎金句／「去年我是大滿貫，今年就有點兒小遺憾」
奧運高球／台灣徐薇淩第8名改寫紀錄 盼退役前再拚奧運

奧運高球／台灣徐薇淩第8名改寫紀錄 盼退役前再拚奧運
巴奧乒乓／中國女團擊敗日本 實現奧運五連霸

巴奧乒乓／中國女團擊敗日本 實現奧運五連霸
巴黎奧運閉幕H.E.R.將獻唱美國國歌 3大重點一次看

巴黎奧運閉幕H.E.R.將獻唱美國國歌 3大重點一次看
壓力大到想退？馬龍奧運「最後一舞」 樊振東發文「有始有終」

壓力大到想退？馬龍奧運「最後一舞」 樊振東發文「有始有終」
巴奧／埃塞俄比亞選手創奧運紀錄 奪男子馬拉松冠軍

巴奧／埃塞俄比亞選手創奧運紀錄 奪男子馬拉松冠軍

熱門新聞

在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

巴奧8日獎牌榜／中國28金居榜首 美國95面獎牌 台郭婞淳獲銅

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？
五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症

五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症
73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」

73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」