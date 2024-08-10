巴奧攀岩／斯洛文尼亞「攀岩大魔王」 女子全能奪冠

東京奧運會冠軍、斯洛文尼亞選手亞妮婭·加恩佈雷特在女子全能項目中驚險奪冠，成為攀岩項目史上首位奧運雙金得主。（新華社）

10日，巴黎奧運 會攀岩項目收官，東京奧運 會冠軍、斯洛文尼亞選手亞妮婭·加恩佈雷特在女子全能項目中驚險奪冠，成為攀岩項目史上首位奧運雙金得主。

奧運會的攀岩全能項目包含攀石和難度兩項比賽，每項滿分100分，但不是打分項目，而是選手通過攀爬線路獲取分數，最終根據兩項總分排名。

攀岩圈習慣稱加恩佈雷特為「亞妮婭」。在攀石階段，有「攀岩大魔王」之稱的亞妮婭遭遇挑戰。總共四條線路中，她和美國選手布魯克·拉布圖都完攀了三條，斯洛文尼亞人想要建立明顯優勢，就必須在最後一條線路中全力一搏。

為了登頂，亞妮婭在該線路最後階段嘗試橫向做一個大跨度的動作，但她並未成功，並從近四米高的岩壁掉落，摔在下方軟墊上。

「我當時非常害怕，我的一根手指卡在了岩點里，我沒法把它拿出來。」賽後，亞妮婭透露了當時發生的驚險一幕，「我很害怕我可能會骨折，10年前我就弄斷過這根手指。」

攀石賽結束後，亞妮婭僅領先拉布圖0.4分。奪冠後她說自己當時並沒有查看分數，「因為我不在乎，如果那樣（看分數）你就會更關注結果和別人在做什麼，而不是自己的攀爬。」

這名25歲的冠軍透露自己在攀石賽後哭了很久，擔心自己的手指可能斷了。但後來她停止了哭泣。「當時我的腎上腺素在飆升，我甚至不在乎了。我對自己說，‘我不在乎是否會失去一根手指還是一隻手，我要再上場，去完成那個線路！’」

難度賽中，她的攀爬高度獲得84.1分，擴大了領先拉布圖的優勢，如願奪得冠軍。拉布圖獲得銀牌，奧地利名將傑西卡·皮爾茨獲銅牌。

賽後，亞妮婭又哭了。

「我今天哭了三次，一次是因為壓力，一次是擔心手指，一次是因為喜悅。」亞妮婭賽後說，「現在，我沒有眼淚了！」

除了奧運雙金，亞妮婭還是世錦賽八冠王，並擁有世界盃 分站賽冠軍無數。「可能很多人都無法想象，一次又一次去捍衛冠軍是什麼感受，那一點都不容易。」她說，「我必須承認，任何其他顏色的獎牌對我的奧運之旅來說都是不完美的。現在我可以松一口氣了，因為終於結束了。」