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巴奧舉重╱成功衛冕 屬於李發彬的「不動如山」

中新社巴黎8月7日電
8月7日，中國選手李發彬在比賽中。（新華社）
8月7日，中國選手李發彬在比賽中。（新華社）

三年前的東京，李發彬在挺舉挺起166公斤時，在奧運賽場祭出了自己的經典動作「金雞獨立」，被驚為天人，他拿到了自己的首枚奧運金牌。 　　

如今在巴黎，31歲的李發彬再次站在奧運會男子舉重61公斤級決賽賽場上，儘管最後的挺舉挑戰新重量失敗，未能再有「驚世之舉」，但這位經歷了傷病、狀態起伏的老將，仍以絕對優勢衛冕，成就了屬於自己的、更令人欽佩的「不動如山」。 　　

兼具天賦、恒心與好勝之心的李發彬在舉重之路上可謂一路高歌猛進，2012年，19歲的他進入國家隊後，更是如魚得水，不斷取得突破。他先後在世界青年舉重錦標賽、全國男子舉重冠軍賽、世界舉重錦標賽等國內外大賽中斬金奪銀，逐漸成長為該項目的領軍人物。特別是在2020年東京奧運會上，李發彬以打破奧運會紀錄的成績奪得男子61公斤級冠軍，一戰成名。 　　

然而，在這個奧運周期，李發彬面臨種種挑戰：因為級別調整，他要與原67公斤級的奧運冠軍諶利軍爭奪奧運會參賽資格；傷病困擾也曾令這位老將陷入低谷；隨著年齡增加，這位曾經以絕對實力傲視群雄的昔日冠軍，更受到了年輕選手的挑戰。 就在李發彬2023年幾乎一整年未有佳績的同時，年輕的對手正在迅速成長，特別是20歲的美國選手漢普頓·莫里斯，在今年泰國普吉島舉行的舉重世界杯上以176公斤打破了李發彬保持的挺舉世界紀錄。 　　面對外界和自身狀態的變化，李發彬以對舉重和競技場的熱愛成就了屬於自己的「不動如山」，憑藉毅力和勇氣，他再一次站在了奧運會的賽場。 　　

7日，巴黎奧運會舉重男子61公斤級決賽的現場氣氛緊張而熱烈。作為該項目的上屆冠軍，李發彬自信出場，抓舉環節，他首把便成功舉起137公斤，第三把成功舉起143公斤，創造了新的抓舉奧運會紀錄，領先第二名多達8公斤，再度展現出驚人的實力。 然而，較長候場後的挺舉環節，李發彬僅僅成功1次，舉起了167公斤，儘管金牌已毫無懸念，但這位老將仍在最後一次嘗試172公斤失敗後發出了不甘的大吼。 　　

賽後，李發彬直言「今天的表現不太完美」。他表示，自己此次抓舉整場表現符合預期，「但是挺舉不太好，應該是體能的問題，降完體重和年齡的關係」，這位老將頗有些無奈地表示，「後面確實很難，不像年輕時候，拼的時候使得出勁來」。 　　

回望自己的兩次奧運經歷，李發彬稱，第一次參加奧運會我迫不及待地想表現自己；第二次參加奧運會，我把它作為自己最後一屆奧運會來比，更享受這個過程。 　　

儘管也有「不像年輕時候」的無奈，但李發彬還是特別提到此番與自己同台競技的、已經第五次參加奧運會的印尼老將伊拉萬，「我特別佩服他，35歲了還在奧運會賽場上拼搏，這就是奧運精神，（我）需要向他學習這種精神，也許我能做到繼續堅持下去」。 　　

「奧運會是我運動生涯體會到的最燃現場，因為這個現場，也讓我不捨得退役。」今晚，已經成為兩屆奧運會冠軍的李發彬說。他的「不動如山」仍在。

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