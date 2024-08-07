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巴奧╱公安嚴打乒乓「飯圈」陳夢：希望球迷正確面對輸贏

新華社巴黎8月7日電
在巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽中，陳夢4-2勝中國選手孫穎莎，獲得金牌。圖為陳夢在比賽中。 （中新社）
在巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽中，陳夢4-2勝中國選手孫穎莎，獲得金牌。圖為陳夢在比賽中。 （中新社）

中國女子乒乓球隊在7日的巴黎奧運會女團比賽中晉級半決賽。國乒隊員陳夢賽後表示，希望球迷群體能正確面對賽場上的輸贏，重在關注運動員在場上的拚搏精神、面對困難時勇往直前的精神。

陳夢是在記者提問「如何看待公安機關網安部門依法打擊涉體育領域『飯圈』違法犯罪行為」時，做出上述回應的。

陳夢表示，球迷都希望自己喜歡的運動員取得勝利，但是賽場上總會有輸贏，希望球迷能正確面對。「我覺得如果一個人關注體育，他就要有能夠承受、承擔（輸贏結果）的心理準備，因為這正是競技體育的魅力所在。」

「希望球迷能更多關注運動員在場上的拼搏精神，以及他們在面對困難時勇往直前的精神。」陳夢說。

巴黎奧運會開幕以來，公安機關網安部門密切關注涉巴黎奧運會相關動態，切實加強針對性工作措施。8月3日晚，奧運會乒乓球女單決賽後，部分網民發布攻擊詆毀言論，其中，某網民8月4日發帖詆毀相關運動員和教練員，造成惡劣社會影響。

公安部網安局對此高度重視，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。北京公安機關立即行動，于8月6日將犯罪嫌疑人賀某某（女，29歲）抓獲歸案，其對在網上發泄情緒，發表詆毀相關運動員和教練員的言論供認不諱。北京公安機關已依法將其刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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