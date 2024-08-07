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拜爾絲、崔爾斯向金牌選手俯首鞠躬挨轟 蜜雪兒力挺

編譯周辰陽／即時報導
巴黎奧運5日舉行女子競技體操地板項目決賽，左起美國選手拜爾絲（銀牌）、巴西選手安德拉德（金牌）與另一位美國選手崔爾斯（銅牌）在頒獎典禮合影。（路透）
巴黎奧運5日舉行女子競技體操地板項目決賽，左起美國選手拜爾絲（銀牌）、巴西選手安德拉德（金牌）與另一位美國選手崔爾斯（銅牌）在頒獎典禮合影。（路透）

美國體操女王拜爾絲5日在巴黎奧運女子競技體操地板項目屈居第二，跟摘銅的隊友崔爾斯（Jordan Chiles）在賽後頒獎時一起向奪金的巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）「俯首稱臣」，不只在網路爆紅更蔚為佳話，不料竟有人批評噁心，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬則表達力挺拜爾絲。

紐約郵報6日報導，就在拜爾絲跟崔爾斯屈膝俯首以示尊重安德拉德後，美國國家美式足球聯盟（NFL）巴爾的摩烏鴉隊的防守後衛漢佛萊（Marlon Humphrey）卻批評2人。三度入選NFL 明星賽（Pro Bowl）的漢佛萊上社群媒體平台「X」寫道，「這簡直是噁心」。

不過，蜜雪兒．歐巴馬則有著非常不同的反應。她在「X」表示，拜爾絲跟崔爾斯分別獲得銀牌與銅牌後，展現了良好的「運動精神」，「我還沉醉在這段美好的姐妹情誼和體育精神時刻！你們可以透過這些女士，感受到愛的光芒，恭喜麗貝卡、喬丹和西蒙娜！」

根據報導，漢佛萊因批評拜爾絲遭網友猛烈撻伐，也在後續的發文認錯，「我現在稍微挨轟了，我覺得我正在IG被人用巴西語破口大罵，哈哈」。

巴黎奧運熱話題

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