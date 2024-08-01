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巴奧╱體操全能王岡慎之助 日本之寶成世界新英雄

中央社東京1日專電
在7月31日巴黎奧運會體操男子個人全能決賽中，日本選手岡慎之助奪得冠軍。 ( 新華社)
在7月31日巴黎奧運會體操男子個人全能決賽中，日本選手岡慎之助奪得冠軍。 ( 新華社)

20歲的日本選手岡慎之助在巴黎奧運男子體操個人全能決賽勇奪金牌，曾被視為「日本之寶」的岡成了世界的新英雄。

奧運男子體操個人全能賽決賽於台灣時間7月31日晚間11時30分左右在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）舉行，比賽包括地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓，共6個單項。結果，岡以總分86.832的成績奪金、中國選手張博恒86.599奪銀、中國選手肖若騰86.364奪銅。

賽後，岡滿面笑容地向觀眾席揮手致意。還身批日本國旗在會場走，沉浸在勝利的喜悅中。

岡是巴黎奧運日本體操代表隊員最年輕的一位，被幾位隊友哥哥疼愛著，讓他感到很幸福。

男子體操全能賽項目，日本選手內村航平於2012年倫敦奧運、2016年里約奧運奪金，2021年東京奧運橋本大輝奪金，加上本屆巴黎奧運奪金，日本選手連4屆奪金，有網友留言讚美說：「體操大國日本又有新星誕生」、「新世代主帥」、「新英雄誕生」等。

比賽後，張博恒在記者會上表示，日本的體操非常強，他常觀賞日本的表演，也看日本在國際大賽的結果，觀摩、學習，學到很多，是好事一樁。

他認為，互相學習的話，體操這項競技還有提升的空間，與強者交手是有意義的，對世界體操而言，與日本選手是良好的勁敵關係。

日本放送協會（NHK）報導，岡的體操演技柔美優雅，今年5月NHK盃比賽中，岡首度在這項賽事奪冠，首度被選為日本國家代表隊參賽奧運。

岡出生於日本岡山縣，小學2年級開始進岡山市的體操俱樂部（訓練所），練習時幾乎沒使用什麼道具練習，而是反覆練習倒立、活絡筋骨等基本工。

指導過岡的三宅裕二回憶說，岡總是不氣餒，會默默地練習，從那時就可以看得出岡一心一意想練體操。2019年6月，15歲的岡在匈牙利舉行的世界青年體操錦標賽個人全能賽奪金牌，被稱為「日本之寶」，被賦予很大的期待。

但是，看似一帆風順的岡2年前的日本全國錦標賽面臨重大的考驗。他在表演跳馬時著地失敗，右膝的前十字韌帶斷裂，這是膝關節最嚴重的傷害之一。在接受手術後，一度不被看好能出賽奧運，但岡仍志在巴黎奧運，心想唯有往前走，在巴黎奧運奪牌。趁著治療右膝，岡開始苦練不拿手的吊環。

吊環最需要用到上半身的力量，所以吊環是很多日本體操選手不拿手的項目。吊環若要表現得好，就必須做好基礎的「倒立」，他不僅反覆地練習倒立，也尋求高難度的技巧。

日本朝日新聞報導，岡從小就很有運動天份。在托兒所時期，沒人教導就會倒立。小學2年級進體操俱樂部開始練習，他一學就會，知道該如何倒立後，在家中會從自己的房間倒立「走」到浴室，還會在倒立下用腳指頭去按燈光按鈕，讓他的父母超驚訝。

徹底學會基礎後，他有時持續倒立2小時也不喊累。甚至練得手掌起水泡、水泡破掉，皮剝落，還是不改臉色，後來甚至覺得「倒立就如同在休息」。岡勤於練習，對於自己能練就一身優美身段的體操很有信心。小學時期他就相信自己有一天必能前進奧運。

國中3年級那年，岡出賽亞洲青年體操錦標賽，贏過比自己大兩個學年的橋本大輝（2021年東京奧運男子體操全能金牌得主），拿到第3名。國中畢業後，岡進到德洲會練習，翌年2019年，在匈牙利舉行的世界青年體操錦標賽個人全能賽奪得金牌。

從那之後，岡每天都苦練，曾練到左手腕痛到幾乎無法用鑰匙開自家的門，或者是出賽時，無法好好地表演，沒有好的成果，讓他感到非常焦慮。

2021年日本全國體操錦標賽是東京奧運甄選會，岡排名第60名，在預賽中落選。在飯店房間的他流下懊惱的淚水。2022年跳馬失誤右膝前十字韌帶斷裂。不過，他並沒有沮喪，而是善用這個強化自身的轉機，一步步完成早年所立下的志向。

在7月31日巴黎奧運會體操男子個人全能決賽中，日本選手岡慎之助奪得冠軍。 (...
在7月31日巴黎奧運會體操男子個人全能決賽中，日本選手岡慎之助奪得冠軍。 ( 新華社)

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