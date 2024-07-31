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奧運羽球／逆轉中國隊 麟洋配奪分組龍頭晉級8強

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
麟洋配挺進巴黎奧運男雙8強。記者季相儒／攝影
麟洋配挺進巴黎奧運男雙8強。記者季相儒／攝影

巴黎奧運羽球在今天進行分組賽最後一戰賽事，中華隊3組人馬在晚上8點起連續3場接力出賽，其中打頭陣的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，面對中國隊劉雨辰／歐烜屹在先丟首局的情況下，最終以17：21、21：17、24：22逆轉搶下分組龍頭晉級到8強賽。

今年將挑戰男雙衛冕的王齊麟／李洋，今年在世界羽聯積分計分失誤的情況下，在分組賽形成罕見的「5搶2」局面，儘管在日前拿下3連勝，但王齊麟／李洋仍將在今天與中國隊組合之戰，或是同時間進行的日本與丹麥之戰後才能確定是否晉級。

面對生涯兩度對戰都吞敗的劉雨辰／歐烜屹，王齊麟／李洋開賽卻出現失誤過多的狀況，以2：7落後，並以6：11讓對手帶著領先進入技術暫停，不過暫停過後麟洋配也開始急起直追，加上中國隊組合失誤也逐漸增加，一度追到16：16平手，但王齊麟／李洋隨後又被拉出一波1：5關門攻勢，以17：21先讓出首局。

第二局王齊麟／李洋打出3：1開局，並以11：5領先進入技術暫停，再找回氣勢後，麟洋配也將領先優勢一路維持，儘管局末遭遇亂流讓中國隊組合追到3分差距，但仍是以21：17扳平。

決勝局兩組人馬展開激烈拉鋸，麟洋配也以11：10領先進入技術暫停，而今天已經上演過坐著打、躺著打美技的王齊麟，下半局再有次背後接球的美技，但中國隊組合也展現絕佳韌性，反倒取得19：17領先，但麟洋配關鍵時刻穩住陣腳，連追3分率先取得賽末點，最終也以24：22成功關門，搶下分組龍頭晉級到8強賽。

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