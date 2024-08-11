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中華隊「珍奶徽章」神預言 7顆珍珠代表奪7面獎牌

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巴奧／女籃奪最後1金 美國隊超車中國 獎牌榜4連霸

記者曾思儒／即時報導
美國女籃奪下金牌。（新華社）
美國女籃奪下金牌。（新華社）

美國代表團從2012年倫敦奧運後就是「最多金」團隊，巴黎奧運靠著壓軸登場的女籃金牌戰驚險1分差擊敗地主，收下賽會最後1面金牌，也是美國第40金，獎牌榜最後一刻「超車」中國，以40金、44銀、42銅完成獎牌榜4連霸。

東京奧運時，美國獲得39金、41銀、33銅，以1面金牌差距驚險壓過中國；巴黎奧運兩支代表團再度包辦前2，中國還曾高居首位，美國靠女籃以67：66力退法國、完成史無前例8連霸，金牌數才追平中國，重返獎牌榜首位。

中國以40金、27銀、24銅排獎牌榜第2位，角力橫掃8面金牌的日本在奧運後段排名一路上竄，最終以20金、12銀、13銅排名第3，使得前3名和東京奧運完全相同。

中華代表團最終以2金、5銅排名35，金牌數也追平歷屆最佳成績、獎牌數僅次於東京奧運。

共有5支代表團在巴黎奧運迎接隊史第一面獎牌，多明尼加和聖露西亞一舉奪金，阿爾巴尼亞、維德角和難民代表隊（Refugee Olympic Team）都獲得銅牌。

瓜地馬拉和非洲南部的波札那都在巴黎奧運迎接隊史首金，兩支隊伍剛好也都在2012年倫敦奧運奪下隊史第一面奧運獎牌。

根據統計，目前還有65支團隊從沒在夏季奧運拿過獎牌。

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