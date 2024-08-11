巴奧／李洋29歲生日快樂 金牌搭檔王齊麟：別那麼自律了

「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。（記者季相儒／攝影）

中華隊「麟洋配」在巴黎奧運羽球 男雙摘金，無疑成為將退役的李洋最棒的29歲生日禮物。王齊麟今天在臉書 發文祝李洋生日快樂，還打趣地說：「退役後可以放輕鬆點，不要再那麼自律了嗎？」

「麟洋配」自2018年底開始搭檔，首場國際賽則是在2019年初，在東京奧運羽球男雙摘金後，兩人輪流遭遇傷勢考驗，這次巴黎奧運更在不被看好下順利登頂，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，為李洋在奧運最後一舞完美作結，這面金牌也為他29歲的生日提前慶生。

王齊麟今天在臉書發文，並附上2人奪冠後一起比愛心的合照，他表示，這6年他們一起經歷所有的高低起伏，攜手創造許多奇蹟，「雖然有時我們會爭吵，偶爾還要忍受你的臉色，但我們始終目標都一致。」

王齊麟同時也向李洋表達感謝，他說：「我們一起完成我們的夢想，一起兩度站上了最高的頒獎台，一起創下了許多台灣羽球的新紀錄。」

李洋在打完9月台北羽球公開賽後就將退休，他近期趁這段空檔帶著女友到日本旅遊，出發前在臉書發文表示，「第一次出國沒帶球拍，而是帶女朋友。」

王齊麟除了祝福李洋生日快樂外，也期盼李洋退役後可以放輕鬆點，「不要再那麼自律了嗎？好好享受你第一次出國旅遊的假期。」