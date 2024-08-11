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巴奧舉重／「下班了」李雯雯金牌收工 找回愛笑的自己

中新社／巴黎11日電
圖為李雯雯比心慶祝勝利。 (中新社)
圖為李雯雯比心慶祝勝利。 (中新社)

在11日的巴黎奧運舉重項目女子81公斤以上級比賽中，中國選手李雯雯實現衛冕。 最後一次試舉機會，已提前確定奪冠的李雯雯，轉身舉起自己的教練吳美錦，向觀眾致謝之後，一邊跑下舉重台一邊喊著：「下班了！下班了！」

一如3年前東京奧運賽場上那個愛笑的李雯雯，她總能帶給人們快樂。

以總成績309公斤、領先第二名10公斤的成績拿下金牌，李雯雯就此順利完成收官日比賽。在外界看來，這是意料之中的結果，因為在這個級別的舉重比賽中，李雯雯是極具統治力的存在，她在奧運賽場的對手，無外乎韓國隊的朴惠正。 

圖為李雯雯在挺舉比賽中。 (中新社)
圖為李雯雯在挺舉比賽中。 (中新社)

冠軍中國選手李雯雯在頒獎儀式上。 (新華社)
冠軍中國選手李雯雯在頒獎儀式上。 (新華社)

但在李雯雯看來，這場比賽要比3年前東京奧運時困難更多、壓力更大。這主要源於進入巴黎奧運周期之後，李雯雯經歷了太多不快樂。

去年9月的利雅得世錦賽，李雯雯右肘關節韌帶和肌肉拉傷，這讓她錯過了包括杭州亞運會、國際舉聯卡塔爾大獎賽等在內的多項重要大賽。傷癒

復出後，傷病的困擾依舊縈繞在李雯雯的心頭，甚至成了一種心理障礙。李雯雯說，雖然自己有過非常多的成功經歷，但經歷過失敗之後，就會不自然地總想著自己的失敗。

在極為艱難的復出過程中，李雯雯一直在與心魔作鬥爭。好在信念一直支撐著她。李雯雯覺得就算倒也要倒在舉重台上，不能在家就倒下，必須戰到最後，要對得起國家培養自己這麼久。

今年4月的泰國舉重世界盃，李雯雯迎來傷癒復出首戰。作為中國舉重隊的內部選拔賽以及重要的巴黎奧運「模擬考」，李雯雯將抓舉、挺舉、總成績這三枚金牌穩穩拿下。

相比第一次踏上奧運賽場懵懵懂懂，這次以上屆冠軍身分出戰，讓她的想法多了很多，平添了不少壓力。 由於巴黎奧運舉重比賽在賽程尾聲階段進行，直到收官日才出戰的李雯雯，經歷了漫長的等待。賽前一天在空蕩蕩的訓練場裡，李雯雯一度十分無助。吳美錦教練安慰她，最大的對手沒有別人，其實只有你自己，你一定可以的。 

到了決賽，李雯雯開把130公斤成功，第二次試舉136公斤成功，第三次試舉選擇留力放棄，以5公斤優勢進入挺舉比賽。隨後她又成功開把167公斤，第二次試舉173公斤成功。在朴惠正第三次試舉173公斤失敗之後，李雯雯提前鎖定冠軍。 

戰勝心魔，是李雯雯賽後對自己的評價，她也終於回到了那個愛笑的自己。

回顧這個讓她感到無比折磨的奧運周期，李雯雯覺得自己成長了太多。「之前受傷的時候很難過，以前沒有這種經歷，也一度偏離了軌道，但後來康復的過程中看隊友們在比賽裡是怎麼拼搏的，我就慢慢找回了自己。」

踏上奧運賽場前，李雯雯還特地找出自己以往的比賽視頻，重新感受那些成功時刻。如今，李雯雯舉重生涯的成功時刻又多了一個，賽後她自信喊話：「洛杉磯奧運見」。

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