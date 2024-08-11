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巴奧／中國跆拳道六新兵 延續無金尷尬

中國新聞組／北京11日電

巴黎奧運跆拳道女子67公斤以上級比賽中，中國選手周澤琪10日止步第二輪，無緣爭冠。至此，中國隊這次六人參賽，只有一人闖進決賽最終摘銀，依舊延續著上屆奧運無金的尷尬。

北京日報報導，歷屆奧運會上，中國跆拳道隊斬獲48枚金牌中的7枚，此外還獲得1銀3銅，是僅次於傳統勁旅南韓隊的奪牌大戶。然而在東京奧運上，中國隊僅獲得一枚銅牌，屆屆奪金的紀錄終止。本屆比賽，中國隊派出了六名首次參加奧運的「新兵」，是唯一滿額參賽的隊伍，誓在巴黎重回最高領獎台。

然而，在前三日的比賽中，中國隊的戰績並不理想。首日女子49公斤級比賽，郭清與冠軍擦肩而過，用一枚銀牌給隊伍開了個好頭。然而次日，最有望奪金的女子57公斤級世界冠軍駱宗詩卻連連失利，最終無緣獎牌，男子68公斤級選手梁育帥則收穫一銅。第三日，女子67公斤級選手宋潔同樣無緣獎牌。

收官日中國隊共有兩名選手出場，在北京時間10日下午的比賽中，北京小伙宋兆祥止步男子80公斤以上級首輪。由於擊敗他的美國選手希利隨後在1/4決賽中失利，宋兆祥也失去了參加復活賽的機會，無緣獎牌。

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