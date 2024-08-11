巴奧／中拳擊最大齡選手 千年老二李倩 34歲成就大滿貫

「千年老二」34歲的中國老將李倩成就大滿貫，在巴黎奧運拳擊女子75公斤級決賽中，戰勝巴拿馬選手拿下金牌。(中新社)

巴黎奧運 拳擊女子75公斤級決賽，中國選手李倩戰勝巴拿馬選手拿下金牌，這是34歲的中國老將李倩參加的第三屆奧運，過去兩屆奧運李倩分別獲得銅牌和銀牌，第三次征戰奧運終於摘金，同時實現職業生涯大滿貫。

搜狐體育報導，第一回合，李倩率先進攻時前腳被對手絆到摔倒，靠著更積極主動的進攻，獲得全部裁判判勝。第二回合，兩人近距離內圍亂戰，李倩不斷衝擊對手的前手拳外圍，四名裁判認定李倩勝，一名裁判裁定貝隆勝。第三回合，兩人都因為出拳擊打後腦被裁判提示，背水一戰的貝隆出拳更加凶狠，全部裁判認定貝隆獲勝。

結合三回合表現，李倩4-1取勝，依靠這個冠軍，李倩實現奧運、世錦賽（2018）、亞運（2022）和亞錦賽（2017、2019）的大滿貫。

澎湃新聞報導，在東京遺憾摘銀，李倩曾吐露過心聲：「有機會為中國隊拿下本屆最後一金，太想去拿了，沒有發揮好。」

在中國奧運代表隊抵達巴黎以後，李倩在社交媒體上發布這樣一條視頻：在巴黎一條無人的公路上，李倩背對鏡頭張開雙手，向著陽光的方向肆意跑去。「外界的聲音都是參考，你不開心就不必參考！你只需迎著光，向前跑。」

的確，李倩的拳擊生涯並非一帆風順，外界質疑的聲音也從沒有消散過。

17歲進入內蒙古體育職業學院，在被拳擊教練哈達巴特爾發掘之前，她一直是籃球運動員，父親李守營坦言：「當時自己有傳統觀念，認為女孩子搞拳擊不好。」不只是父親，身邊很多人都認為，那麽晚才接觸拳擊，「說明你不是這塊料」。

進入專業隊後，儘管實力不俗，但李倩一度被圈內人戲稱為「千年老二」，因為當時的世錦賽、亞運、亞錦賽甚至全運會，李倩每次殺入決賽都只獲得亞軍。