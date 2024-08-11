巴奧／「四朝元老」曹緣穩住了 中跳水夢之隊包8金 官媒：40年奮鬥成果

在巴黎奧運跳水項目男子10米跳台決賽中，中國選手曹緣奪得冠軍。(新華社)

北京時間8月10日，奧運「四朝元老」曹緣面對重壓，穩住了心神，以547.50分為中國跳水拿下了男子10米台冠軍，這是中國跳水隊巴黎奧運 奪下的最後一金，至此，巴黎奧運跳水項目全部8枚金牌都由中國選手包攬，也是中國跳水隊在奧運上首次包攬全部8枚金牌。官媒稱這是中國跳水「夢之隊」多年來鑽研技術、艱苦奮鬥的成果，是對中國跳水40年輝煌歷程的禮讚。

綜合澎湃新聞、新華社報導，在巴黎奧運男子單人10米台決賽中，第一跳，曹緣得到96.9分；第二跳繼續穩定發揮得到86.4分，日本 選手反超曹緣暫列第一；第三跳，曹緣得到97.2分，再次反超日本選手重回第一；第五跳，日本選手出現重大失誤只得39.5分，曹緣得到88.8分，領先優勢擴大到將近50分；最後一跳，曹緣沒有給對手任何機會，穩定發揮最終獲得冠軍。

曹緣是久經奧運會賽場考驗的老將，來到巴黎的他已經是奧運「四朝元老」——倫敦奧運他收穫男雙10米台金牌，里約奧運摘得男單三米板冠軍，東京奧運則贏下男單10米台的金牌。如今，29歲的曹緣作為一名老將，再度承擔起為中國跳水隊衝擊榮譽的重任，也在中國跳水隊隊史上首次在奧運跳水項目實現包攬。

1971年，6歲的周繼紅進入武漢業餘體校練習體操項目，12歲時才轉項練習跳水，憑藉過人的天賦和勤奮努力，很快就實現了「極速反超」，在16歲時入選國家隊，並在洛杉磯 奧運，代表中國跳水運動員第一次在奧運上亮相，贏得了中國跳水的奧運第一金。來自中國的「水花消失術」早在40年前，就已經由周繼紅在奧運賽場上展露過鋒芒。

此後，中國跳水繼續拚搏，結合國際先進的訓練手段，創新選材訓練模式，踏上了「加速發展」的騰飛之路。此後，高敏在1992年巴塞羅那奧運會上蟬聯三米板桂冠，成就 「跳水女皇」美譽。中國跳水也湧現出更多「後浪」，1992年巴塞隆納奧運，不滿14歲的伏明霞成為中國奧運史上最年輕的冠軍。2000年雪梨奧運，中國跳水隊的金牌數量進一步增加，共獲得5枚金牌。中國跳水隊也取代了美國隊，成為奧運跳水賽場上新的霸主。