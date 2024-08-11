我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

巴奧／「四朝元老」曹緣穩住了 中跳水夢之隊包8金 官媒：40年奮鬥成果

中國新聞組／北京11日電
在巴黎奧運跳水項目男子10米跳台決賽中，中國選手曹緣奪得冠軍。(新華社)
在巴黎奧運跳水項目男子10米跳台決賽中，中國選手曹緣奪得冠軍。(新華社)

北京時間8月10日，奧運「四朝元老」曹緣面對重壓，穩住了心神，以547.50分為中國跳水拿下了男子10米台冠軍，這是中國跳水隊巴黎奧運奪下的最後一金，至此，巴黎奧運跳水項目全部8枚金牌都由中國選手包攬，也是中國跳水隊在奧運上首次包攬全部8枚金牌。官媒稱這是中國跳水「夢之隊」多年來鑽研技術、艱苦奮鬥的成果，是對中國跳水40年輝煌歷程的禮讚。

綜合澎湃新聞、新華社報導，在巴黎奧運男子單人10米台決賽中，第一跳，曹緣得到96.9分；第二跳繼續穩定發揮得到86.4分，日本選手反超曹緣暫列第一；第三跳，曹緣得到97.2分，再次反超日本選手重回第一；第五跳，日本選手出現重大失誤只得39.5分，曹緣得到88.8分，領先優勢擴大到將近50分；最後一跳，曹緣沒有給對手任何機會，穩定發揮最終獲得冠軍。

曹緣是久經奧運會賽場考驗的老將，來到巴黎的他已經是奧運「四朝元老」——倫敦奧運他收穫男雙10米台金牌，里約奧運摘得男單三米板冠軍，東京奧運則贏下男單10米台的金牌。如今，29歲的曹緣作為一名老將，再度承擔起為中國跳水隊衝擊榮譽的重任，也在中國跳水隊隊史上首次在奧運跳水項目實現包攬。

1971年，6歲的周繼紅進入武漢業餘體校練習體操項目，12歲時才轉項練習跳水，憑藉過人的天賦和勤奮努力，很快就實現了「極速反超」，在16歲時入選國家隊，並在洛杉磯奧運，代表中國跳水運動員第一次在奧運上亮相，贏得了中國跳水的奧運第一金。來自中國的「水花消失術」早在40年前，就已經由周繼紅在奧運賽場上展露過鋒芒。

此後，中國跳水繼續拚搏，結合國際先進的訓練手段，創新選材訓練模式，踏上了「加速發展」的騰飛之路。此後，高敏在1992年巴塞羅那奧運會上蟬聯三米板桂冠，成就 「跳水女皇」美譽。中國跳水也湧現出更多「後浪」，1992年巴塞隆納奧運，不滿14歲的伏明霞成為中國奧運史上最年輕的冠軍。2000年雪梨奧運，中國跳水隊的金牌數量進一步增加，共獲得5枚金牌。中國跳水隊也取代了美國隊，成為奧運跳水賽場上新的霸主。

40年間，中國跳水不僅在賽場上取得了輝煌戰績，許多中國教練也走出國門，在海外執教並培養出了一批優秀的運動員，傳播了中國跳水的文化和拚搏精神，同時推動了跳水項目的全球普及和發展。中國跳水的影響力超越了國界，成為推動體育交流，體現大國擔當的「國家名片」。

中國跳水隊首次包攬單屆奧運全部8枚金牌。圖為選手合影。（中新社）
中國跳水隊首次包攬單屆奧運全部8枚金牌。圖為選手合影。（中新社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 日本 洛杉磯

上一則

巴奧／中拳擊最大齡選手 千年老二李倩 34歲成就大滿貫

下一則

巴奧╱今閉幕 美再奪5金 38金牌緊咬中國39 總數122遠勝中國90

延伸閱讀

巴奧男籃／再戰2028洛杉磯？詹姆斯、杜蘭特不說死：誰知道呢

巴奧男籃／再戰2028洛杉磯？詹姆斯、杜蘭特不說死：誰知道呢
巴黎奧運中國隊拿下隊史第300金 官媒：走了40年

巴黎奧運中國隊拿下隊史第300金 官媒：走了40年
巴奧／霹靂舞男子決賽 加拿大摘金、美國隊銅牌

巴奧／霹靂舞男子決賽 加拿大摘金、美國隊銅牌
巴奧男籃／美國隊摘金 柯瑞帶詹姆斯、戴維斯一起「晚安」

巴奧男籃／美國隊摘金 柯瑞帶詹姆斯、戴維斯一起「晚安」
巴奧男籃／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝

巴奧男籃／36歲柯瑞第一次打奧運圓金牌夢 前兩屆缺席原因曝
巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了

巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了

熱門新聞

在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
加拿大隊獲得男子4X100公尺接力冠軍。(美聯社)

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

2024-08-09 14:28
美國跳高好手麥克尤恩獲得銀牌。（新華社）

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

2024-08-10 21:11
跳水男子雙人3米板金牌得主、中國選手龍道一在埃菲爾鐵塔前留影。（新華社）

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

2024-08-08 12:50
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點