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巴奧舉重／2028再次出戰？郭婞淳說看身體 但教練有信心

記者黃仲明／桃園機場11日電
郭婞淳返台受到熱烈歡迎，她也揮手回應。(記者黃仲明／攝影)
郭婞淳返台受到熱烈歡迎，她也揮手回應。(記者黃仲明／攝影)

「舉重女神」郭婞淳在2024巴黎奧運，為中華隊在女子舉重59公斤級比賽中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，是中華代表團史上首位連3屆奧運都奪牌的選手。郭婞淳今天返台時表示，接下來會先休息調養傷勢，看身體的狀態再決定要不要參加之後的比賽。

教練林敬能說，女子59公斤總和230公斤的人不多，國際上能舉到235以上的更是寥寥無幾，郭婞淳平時練習的重量就是到了那個程度，只要她的身體許可、恢復到原本的8、9成，相信2028再拿獎牌不是問題。她最好的紀錄是249，2017世錦賽時的重量是247，沒有什麼不可能。

郭婞淳說，這一次比賽沒有把握好非常可惜，但還是很榮幸能為中華隊拿下一面銅牌。至於出賽2028，目前還沒有想這麼多，2028奧運之前還有名古屋亞運，總之就是一步一步慢慢來，目前最重要的就是先把傷養好，有健康的身體才會有好成績。

談到這次參加巴黎奧運的心情，她說第一次在法國感受到主場的感覺；每當大家喊郭婞淳時，就會觸動她的淚腺，非常感動大家從各地來這裡為她加油。她也提到，這兩年多來狀態沒有凸顯出來，有很多不看好的聲音，也非常感謝看好她、相信她的人。

她說，這些人的祝福，不是希望你贏的祝福，是從內心深深祝福妳可以享受舞台。也看到很多人、看到非常多的留言、加油支持，可以讓運動員很感動，會有很多力量繼續前進。

教練林敬能說，只要郭婞淳的身體狀況恢復到原本的8、9成，相信2028再拿獎牌不是...
教練林敬能說，只要郭婞淳的身體狀況恢復到原本的8、9成，相信2028再拿獎牌不是問題。(記者黃仲明／攝影)

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