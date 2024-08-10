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巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

巴奧／微笑眼角是一片淤青 銀牌楊柳從陪練到站上領獎台

新華社巴黎9日電
巴黎奧運會拳擊項目女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳(左)不敵阿爾及利亞選手克莉芙(右)，獲得銀牌。 (中新社)
巴黎奧運會拳擊項目女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳(左)不敵阿爾及利亞選手克莉芙(右)，獲得銀牌。 (中新社)

巴黎奧運會拳擊女子66公斤級頒獎儀式結束後，楊柳脖子上掛著銀牌走進混採區。「銀牌也挺沉的，你們摸摸。」她笑著對記者說。而她彎起來的眼角上方，是一片淤青。

楊柳在決賽中對陣的是阿爾及利亞拳手克莉芙。克莉芙首輪比賽的對手開賽後不到一分鐘便退賽，克莉芙在隨後幾輪比賽中，憑藉雙拳突出的力道與穿透性，都以5:0輕鬆獲勝。

這是一場苦戰。克莉芙的速度與力度具有壓倒性優勢，但楊柳並未放棄。楊柳不停調動腳下步伐，伺機反攻，但依舊以0:5輸掉比賽。

回顧這場9分鐘、三回合的最終對決，楊柳說：「自己基本都發揮出來了，但還是略有一絲遺憾。」

從15歲開始接觸拳擊，到站上奧運拳台，這條路楊柳走了17年。進入國家隊後，近十年的時間裡，楊柳一直是陪練。對她而言，巔峰就在眼前，但自己始終是配角。

直到巴黎周期，楊柳才等來屬於自己的機會。2023年她在世界女子拳擊錦標賽奪冠，又在杭州亞運會上摘得金牌，拿到巴黎奧運會的入場券。

雖然32歲才第一次站上奧運拳擊賽場，但楊柳覺得年齡不是問題。「只要你有想要參加奧運會的心態，你永遠都是年輕的。」她說，過往的每一段經歷都是她的財富，而隨著年齡的增長，她的比賽經驗更多，心態更加平穩，也讓她在比賽中有了更好的發揮。

中國拳擊隊領隊韓博說，楊柳一直受傷病、體能問題的困擾，有時候受不了會找大家哭鼻子釋放壓力，但哭完之後，站上訓練場，她還是會以百分之百的狀態，迅速投入訓練。「從陪練一步步成長為主力，楊柳算是大器晚成。她的刻苦、執著、堅韌，讓她走到今天。」

「我屬於好勝心比較強的人。即便對手比我強，我也會想在台上看看，她究竟強在哪裡，然後戰勝對手。」楊柳說。

走下決賽拳台，楊柳說：「在奧運會上，方方面面的壓力是平常比賽里經歷不到的，這也是一種獲取經驗的方式。雖然有遺憾，但我也覺得挺好。對手今天打得也非常好，有一些好的技術和打法都值得我學習。」

「接下來，我想休息一段時間。從2022年備戰到現在，整體還是比較累。奧運會打完，放鬆下來就會覺得特別累。」楊柳說，「如果還有機會的話，我也希望再次奮鬥在奧運會的賽場上。」

巴黎奧運會拳擊項目女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳獲得銀牌。 (中新社)
巴黎奧運會拳擊項目女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳獲得銀牌。 (中新社)

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