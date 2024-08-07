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巴奧／號稱183公分 台跆拳道女神羅嘉翎認謊報身高

記者林怡秀／即時報導
小8專訪奧運跆拳道國手羅嘉翎(右)。(「奧運Now英雄」提供)
小8專訪奧運跆拳道國手羅嘉翎(右)。(「奧運Now英雄」提供)

巴黎奧運台灣跆拳道國手羅嘉翎即將出賽，被暱稱為「國民女友」的她在接受「奧運Now英雄」節目錄影時勁爆透露，擁有高挑身材、號稱身高183公分的她，其實真實身高比183公分還要高，讓只有165公分的主持人小8，不得不踩板凳訪問才能平視羅嘉翎，節目中羅嘉翎還大方秀出和身高190公分的「羽球男神」男友邱相榤的親密合照。

為何要報低身高？羅嘉翎笑說：「183公分聽起來比較順耳，過去比賽中曾對戰150公分的對手，結果旋踢時直接繞過對方頭頂沒踢到。」羅嘉翎也特地教導小8跆拳道基本動作，沒想到羅嘉翎外表甜美可愛，結果一踢腿差點把負責拿靶的小8給踢飛，小8說:「我太大意了，以為女生力道不會太大，被踢到一刻真的嚇死我了。」

雖然已經是奧運銅牌的得主，今年才23歲的羅嘉翎仍然有顆少女心，她在節目中大方展示自己的隨身包包，整個包包上掛滿了弟士尼玩偶熊抱哥，最特別的是小8竟然從包包裡面翻出了離子夾、面膜，羅嘉翎說：「場上頭髮如何不是太在意，但場下必須美!」此外，羅嘉翎也被發現手機上貼了和男友比愛心的貼紙當保護膜，讓單身的小8好生羨慕。

這次巴黎奧運羅嘉翎是台灣唯一的跆拳道代表，肩負著眾人期待的目光，羅嘉齡說自己的心情是既緊張又期待，但會保持平常心應戰，奧運也是很好的觀摩機會，小8追問比賽結束後是否也有計畫？羅嘉翎靦腆笑說:：「塞納河畔喝咖啡，然後直奔精品店。」

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