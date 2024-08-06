羽球男雙／賽後吐真言 麟洋配：曾有人不希望我們參賽

李洋(左)與父親李峻淯擁抱慶祝。(圖／李建興提供)

台灣羽球 男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運 完成史無前例的二連霸，也為中華代表團拿下今年首面金牌，兩人賽後在場內台灣球迷陪伴下一同高唱國旗歌時，一度紅了眼框。已是最後一屆參加奧運的李洋直言，兩人這一路走來確實相當艱辛，因為奧運前調整狀況不好，有些人甚至不希望他們前來巴黎。

在東京奧運 奪下金牌後，「麟洋配」在巴黎奧運周期內僅拿下一面金牌，讓他們今年奧運再度不被看好，李洋在奪金後卻透露，其實這次奧運前甚至有人不希望他們代表中華隊參賽，「奧運前我們狀況真的不好，能夠全勝我也覺得好扯，但現在我們已經可以承認自己是『大賽的兒子』，以前我總是會對外說『還沒、還沒』。」

談到在頒獎典禮上一度紅了眼框，兩人也直言上屆東京奧運因為疫情不開放觀眾，站在頒獎台時只能獨自唱著國旗歌，但這次卻有全場觀眾伴唱，王齊麟說：「我真的快要哭了，因為想著這一路的歷程，起起伏伏又不被看好，上次我們還是懵懵懂懂，但這次真的經歷了太多。」

「麟洋配」可能直接取得今年年終賽參賽權，但李洋表示，這應該不會改變他高掛球拍的想法，而兩年前就獲聘國體副教授的他，將回到教職崗位。

王齊麟與李洋昨天赴駐法代表處接受總統頒發的賀電，李洋接觸羽球的啟蒙、父親李峻淯也到場見證，父子倆在父親節前共享史無前例的榮耀。

軍人出生的李峻淯是標準「鐵漢」代表，不擅外語的他為前往巴黎，特別委託亦師亦友的台師大運動競技學系教授李建興幫忙處理機票、住宿等事宜，儘管出發後遇到機票、門票等各種狀況，兩人仍排除萬難，李峻淯笑說：「沒有什麼事可以改變我要去的決心。」

28歲的李洋出發前特別請爸爸陪同回金門，到雙鯉古地關帝廟祈福。「李爸」表示，李洋特別回金門一趟表示已經準備好，「我帶他進入這領域，一拍一拍上來，他既然決定打完最後一次奧運就結束。我認為我有這責任看他最後一次的表現。」

成李峻淯巴黎行室友兼旅伴的李建興形容，「李爸」像是台灣傳統爸爸，有著鐵漢形象，其實把愛藏得很深，就算對自己節省，為了兒子願意存錢前往全然陌生的國度，下手買超過5000元台幣的門票完全不猶豫，且直接鎖定4強賽和決賽。

「李老師，我對我兒子有信心，這個票，我們就先買了，不管別人怎麼看我兒子，我對我兒子有信心，我就在4強等我兒子。」李建興清楚記得「李爸」在買門票前的一席話。李洋一看到父親，難得偏離走道就往上跳、握著父親的手，李建興笑說好友裝作若無其事，其實卻是「世紀之握」，藏了太深的情感。

「麟洋配」奪金後，李爸在場外等超過兩小時才迎接到頒獎、受訪完的兒子，李洋將金牌掛到父親身上，讓李峻淯喊「此生足矣」。