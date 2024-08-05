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巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

新華社／巴黎5日電
奧運女子體操的地板項目頒獎台上，美國的拜爾絲(左)和崔爾斯(右)向巴西的金牌選手安德拉德(中)俯首鞠躬，稱「她才是女王」。(路透)
奧運女子體操的地板項目頒獎台上，美國的拜爾絲(左)和崔爾斯(右)向巴西的金牌選手安德拉德(中)俯首鞠躬，稱「她才是女王」。(路透)

5日的巴黎貝爾西體育館，在女子自由操的頒獎儀式上，站在銀牌和銅牌領獎台上的兩名美國選手拜爾絲(Simone Biles)和崔爾斯(Jordan Chiles)一起蹲下，向最高領獎台上的巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）致敬，這個畫面被記錄下來，安德拉德儼然一名巴西「奧運女王」。

這枚自由操金牌是安德拉德在巴黎奧運獲得的第四塊獎牌，此前她已經獲得個人全能和跳馬銀牌以及女子團體銅牌。再加上東京奧運跳馬金牌和個人全能銀牌，她成為巴西歷史上獲得奧運獎牌最多的運動員。

巴西的金牌選手安德拉德。(新華社)
巴西的金牌選手安德拉德。(新華社)

對於兩名美國運動員向她致敬的畫面，安德拉德說：「她們太好了，我們一直在聊比賽中發生的一切。她們二人都是優秀的體操選手，她們的致敬對我來說意味著很多，我感到非常榮幸。」

自由操是當日體操館內最後一個比賽項目，安德拉德第二個出場，她的一套動作配樂以碧昂絲的《時間盡頭》開始，後面轉到了巴西本國歌手安妮塔的音樂，接著又致敬了自己在東京奧運的表演，再一次使用當時的配樂《貧民窟之舞》。最後一個動作穩穩落地後，裁判打出了14.166的高分。

安德拉德最主要的對手是美國名將拜爾絲，然而拜爾絲兩次在翻轉落地過程中雙腳出界被罰0.6分，最終得分為14.133。安德拉德獲得冠軍！

就在自由操比賽一個多小時前，安德拉德在平衡木比賽中發揮不佳，僅獲得第四名，無緣領獎台。

她說：「我知道我的平衡木沒有發揮好，但並不是很糟糕，雖然出現了失誤，但我告訴自己，還剩下自由操，一定要做到最好。」

巴西的金牌選手安德拉德。(歐新社)
巴西的金牌選手安德拉德。(歐新社)

在一次次大賽的磨礪中，安德拉德變得更加成熟。她從5歲起練習體操，13歲時獲得了巴西全國冠軍，16歲就開始參加成年人的國際比賽。

奪得金牌後，安德拉德哭了。在家鄉巴西，很多人也哭了。他們的落淚不僅僅是因為獲得金牌的激動，更是從貧民窟女孩到「奧運女王」的勵志故事。

安德拉德是一名在貧民窟出生長大的女孩，她由一名做清潔工的單親媽媽撫養長大，有七個兄弟姐妹。但她說：「無論你來自哪裡，經濟狀況如何，擁有什麼樣的膚色，你都必須相信自己，不要讓任何人阻止你實現目標。」

賽後，安德拉德表示今後可能不會再參加自由操比賽。「這可能是我最後一次參加自由操，今後怎樣交給老天。我不知道大家是不是能看到一個新的麗貝卡。可能麗貝卡在今後不會參加所有項目，但是她一定不會失去歡樂、失去光芒。」

安德拉德的教練波拉特說，他會試圖說服安德拉德繼續展現自己的天賦。「我始終認為麗貝卡是最好的運動員。可能很多傷病延遲了今天這個時刻的到來。她有參加下一屆奧運的可能性，我會幫助她保持高水平，讓她獲得更多榮譽，因為她值得。」

安德拉德在巴黎奧運的比賽結束了，她說打算去看巴西女排的比賽。毫無疑問，那裡的巴西隊友們也會歡迎她。

安德拉德說：「這一切對於我來說非常特別，現在我非常自豪，我也想和其他項目的巴西女孩子們一起，展現出我們女性的力量。」

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