我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位華人諾貝爾物理學獎得主 李政道在舊金山逝世

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／性別爭議 阿爾及利亞拳后正面回應 國際拳總將開記者會

編譯盧思綸／即時報導
阿爾及利亞好手克莉芙4日首度接受專訪（如圖），正面回應國際社會「停止霸凌運動員」，並表示拿下金牌將會是最好的回應。(美聯社)
阿爾及利亞好手克莉芙4日首度接受專訪（如圖），正面回應國際社會「停止霸凌運動員」，並表示拿下金牌將會是最好的回應。(美聯社)

美聯社報導，巴黎奧運性別議題持續延燒，我國拳擊女將林郁婷和阿爾及利亞好手克莉芙（Imane Khelif）均遭質疑「性別有問題」，而克莉芙4日首度接受專訪，吐露外界對於其性別的錯誤認知「傷害人類尊嚴」，並且正面回覆國際社會「停止霸凌運動員」，而拿下金牌將會是最好的回應。

25歲的克莉芙4日晚間首度正式接受電視體育新聞通訊（SNTV）專訪，她以阿拉伯語嚴正表示，「我要向全世界的人傳遞一項訊息，請大家秉持奧運原則與奧林匹克憲章，停止霸凌所有運動員，這會對選手造成嚴重影響。霸凌會摧毀他人，扼殺他人的思想、精神與心智。它會分化所有人。正因如此，我請求大家停止霸凌。」

克莉芙也透露每周會有兩天與家人連絡，希望家人不會因為自己受到太大波及，「上帝保佑這場危機將以金牌畫下句點，這會是最好的回應。」

克莉芙及台灣拳擊手林郁婷在巴黎的勝利，成為本屆奧運的最大新聞之一。2名女性都將獲得自己的首枚奧運獎牌，卻遭國際拳擊總會（IBA）指稱，去年世界錦標賽未通過女子比賽資格檢測，因此遭受網路霸凌及關於性別的未經證實指控。

對此國際奧會（IOC）一再表明，林郁婷與克莉芙均符合比賽資格和參賽規定，同時譴責國際拳總模糊的檢驗標準與不透明治理。

事實上國際拳總2019年即因多項貪腐遭國際奧會停權，而國際奧會也去年撤銷對其承認。

目前克莉芙已經打進66公斤級4強，確定一面獎牌入袋，並將在當地時間6日站上準決賽，對決泰國選手速萬那彭（Janjaem Suwannapheng），如果再次獲勝，將在9日出席金牌賽。

而我國好手林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級8強賽，以5：0大勝過關，亦確定保底一面獎牌。

另外，IBA表示，5日將召開記者會，說明林郁婷和克莉芙在2023年世錦賽被禁賽原因。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 檢測 泰國

上一則

巴奧／比賽到一半「肚子痛」德選手跳車 衝進咖啡館借廁所

下一則

巴奧籃球／杜蘭特狀況火燙但8強仍坐板凳 柯爾：沒打算讓他上先發

延伸閱讀

中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視
賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼
巴奧／阿爾及利亞女拳手談性別風波：金牌是最佳回應

巴奧／阿爾及利亞女拳手談性別風波：金牌是最佳回應
巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公

巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公
林郁婷打破沉默談感受 教練鼓勵直球對決

林郁婷打破沉默談感受 教練鼓勵直球對決
巴奧拳擊／林郁婷5：0勝 挺進4強 賽後致意遭對方漠視

巴奧拳擊／林郁婷5：0勝 挺進4強 賽後致意遭對方漠視

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者
中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官

中國快時尚品牌SHEIN服飾含有害化學物 恐損害生殖器官