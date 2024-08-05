巴奧／性別爭議 阿爾及利亞拳后正面回應 國際拳總將開記者會

阿爾及利亞好手克莉芙4日首度接受專訪（如圖），正面回應國際社會「停止霸凌運動員」，並表示拿下金牌將會是最好的回應。(美聯社)

美聯社報導，巴黎奧運 性別議題持續延燒，我國拳擊女將林郁婷和阿爾及利亞好手克莉芙（Imane Khelif）均遭質疑「性別有問題」，而克莉芙4日首度接受專訪，吐露外界對於其性別的錯誤認知「傷害人類尊嚴」，並且正面回覆國際社會「停止霸凌運動員」，而拿下金牌將會是最好的回應。

25歲的克莉芙4日晚間首度正式接受電視體育新聞通訊（SNTV）專訪，她以阿拉伯語嚴正表示，「我要向全世界的人傳遞一項訊息，請大家秉持奧運原則與奧林匹克憲章，停止霸凌所有運動員，這會對選手造成嚴重影響。霸凌會摧毀他人，扼殺他人的思想、精神與心智。它會分化所有人。正因如此，我請求大家停止霸凌。」

克莉芙也透露每周會有兩天與家人連絡，希望家人不會因為自己受到太大波及，「上帝保佑這場危機將以金牌畫下句點，這會是最好的回應。」

克莉芙及台灣拳擊手林郁婷在巴黎的勝利，成為本屆奧運的最大新聞之一。2名女性都將獲得自己的首枚奧運獎牌，卻遭國際拳擊總會（IBA）指稱，去年世界錦標賽未通過女子比賽資格檢測 ，因此遭受網路霸凌及關於性別的未經證實指控。

對此國際奧會（IOC）一再表明，林郁婷與克莉芙均符合比賽資格和參賽規定，同時譴責國際拳總模糊的檢驗標準與不透明治理。

事實上國際拳總2019年即因多項貪腐遭國際奧會停權，而國際奧會也去年撤銷對其承認。

目前克莉芙已經打進66公斤級4強，確定一面獎牌入袋，並將在當地時間6日站上準決賽，對決泰國 選手速萬那彭（Janjaem Suwannapheng），如果再次獲勝，將在9日出席金牌賽。

而我國好手林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級8強賽，以5：0大勝過關，亦確定保底一面獎牌。

另外，IBA表示，5日將召開記者會，說明林郁婷和克莉芙在2023年世錦賽被禁賽原因。