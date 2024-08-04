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巴奧網球／與約克維奇打到搶7落敗 阿爾卡拉斯：我有過機會

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯奪下奧運男子網球銀牌。（歐新社）
阿爾卡拉斯奪下奧運男子網球銀牌。（歐新社）

今年法網剛在羅蘭加洛斯中央球場舉起金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）巴黎奧運再打進男單金牌戰，登頂結果卻無法複製，他在2小時50分鐘激戰以6：7（3：7）、6：7（2：7）敗給37歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），奧運初體驗以銀牌作收。

今年已摘下法網和溫布頓冠軍，阿爾卡拉斯不諱言，上場目標就是奪勝，「但拿到銀牌，我必須非常驕傲。我正在建立一個非常棒的生涯，我希望能持續下去。」

「老實說，我很驕傲站在這樣的位置，很驕傲為西班牙帶回獎牌。我很確定我的時刻會到來，有一天我會把金牌帶回西班牙，所以我會繼續等待這一刻，為這一刻持續努力，但現在我要先享受這面銀牌，這也是很不可思議的成績。」阿爾卡拉斯說。

21歲的阿爾卡拉斯是網壇近年新星，21歲就已打下4座大滿貫，被看好是接班「三巨頭」的新生代好手。初次參加奧運他也以第2種子之姿一路殺進金牌戰，首盤還逼出小約8個破發點，但都沒能把握破發機會，讓37歲的塞爾維亞名將完成生涯「金滿貫」。

兩盤都是打到「搶7」落敗，阿爾卡拉斯坦言，如此輸球方式很難受，「我有過機會，是我沒掌握。約克維奇打得很好，確實穩住自己位置，再艱難時刻又提升水準，打出不可思議的內容。」他坦言對輸球結果非常失望，但也能昂首離場，「我為西班牙付出所有，盡我所能，所以我能以自己表現為榮。」

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