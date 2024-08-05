我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧／李孟遠曾經放棄射擊 靶場教練拉一把

記者戴永華、周嘉茹／宜蘭5日電
射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌。（新華社）
射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌。（新華社）

射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌；29歲的他，寫下歷史，昨天與陪他走過人生低潮的宜蘭四方林靶場教練視訊時，忍不住激動情緒大喊「我看到宜蘭靶場，好想回去喔」。他說，返台後要趕快回「訓練娘家」謝謝大家。

從母姓的李孟遠家住桃園，從小接受擔任射擊教練的父親謝志培薰陶，12、13歲就接觸射擊運動；2006年就讀桃園市龜山區大崗國中時加入射擊隊。

「李孟遠以前在學校『皮皮的』，喜歡和老師開玩笑，大家叫他『小胖』，畢業獲得體育優秀獎。」桃園市龜山區大崗國中校長徐如君轉述學校資深老師的回憶表示，大崗國中2001年成立射擊隊，帶動國內校園射擊風氣，剛好附近有靶場，因此學生資源相當充足，這麼多年就是希望校友能站上奧運五環殿堂，李孟遠奪下奧運銅牌讓全校師生與有榮焉。

李孟遠16歲入選國家隊，2010年參戰廣州亞運，年紀輕輕闖出名堂，被譽為「射擊金童」，隔年恩師蔡白生過世，當時就讀國立體育大學一年級的他決定休學、放棄射擊運動。

某天，他莫名地前往從小隨著父親到過的宜蘭四方林靶場，靶場前輩、教練認為他有射擊天有分，捨不得他放棄射擊，建議他住進靶場跟大家一起生活，想練就練。當時有位薛小姐很疼惜李孟遠，天天致電鼓勵，後來被李孟遠認做乾媽，對李孟遠幫助甚大。

「眾人花了近兩年，才合力把李孟遠拉回射擊場。」四方林1名射擊教練說，在李孟遠父親及前輩好友努力下，10年前拉回「小胖」，讓小胖在四方林訓練了6年，「他真的沒有讓大家失望」。

人稱「六哥」的宜蘭縣射擊委員會主委何方略昨天開心地與李孟遠視訊，李孟遠一看到手機畫面出現四方林靶場，忍不住說「我看到宜蘭靶場，好想回去喔…謝謝六哥」，他還兩度提到四方林靶場是他的「訓練娘家」，返台後要趕快回宜蘭謝謝大家。

巴黎奧運熱話題

奧運

上一則

巴奧／8月5日賽程預告 拜爾絲能否平衡木再摘一金、羽毛女單決賽何冰嬌對戰安洗瑩

下一則

巴奧／唐嘉鴻單槓資格賽第2 拚體操史首金

延伸閱讀

巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運

巴奧網球／史上第5位金滿貫選手 約克維奇：我想參加2028洛杉磯奧運
巴奧／萊爾斯百米衝第1 美國時隔20年再奪男子百米金牌

巴奧／萊爾斯百米衝第1 美國時隔20年再奪男子百米金牌
巴奧網球／約克維奇奪金喜極而泣 小蠻牛也哭了：我讓西班牙失望

巴奧網球／約克維奇奪金喜極而泣 小蠻牛也哭了：我讓西班牙失望
「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分

「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分
奧運羽球「麟洋配」摘金 央視僅轉播40分鐘

奧運羽球「麟洋配」摘金 央視僅轉播40分鐘
巴奧／10屆奧運都沒缺席 喬治亞射擊女將正式退休

巴奧／10屆奧運都沒缺席 喬治亞射擊女將正式退休

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄