巴奧／乒壇第11位 樊振東8年成就大滿貫 慶祝動作很足球

樊振東在巴黎奧運乒乓球男單奪冠後，擺出姆巴佩慶祝動作。（取材自澎湃新聞）

中國乒乓一哥樊振東在巴黎奧運 乒乓男單奪冠，為中國守住這枚寶貴金牌，這也是樊振東生涯首奪奧運男單冠軍。從2016年的世界盃冠軍，樊振東用時8年集齊奧運、世乒賽和世界盃單打冠軍，完成個人大滿貫，也成為世界乒壇第11位「大滿貫」選手。賽後樊振東帶全場鼓掌，全場氣氛炸裂。

中國選手樊振東（上）在巴黎奧運乒乓男單奪冠，賽後與教練王皓慶祝勝利。（新華社）

奧運乒乓男單，自1996年劉國梁在亞特蘭大奧運獲得冠軍後，中國隊在這一項目幾乎占據「壟斷」地位，除2004年雅典奧運會僅拿到銀牌，其他幾屆都獲得金牌。王楚欽無緣16強後，樊振東成為乒乓男單唯一的中國隊選手，壓力可想而知。

樊振東5歲開始學乒乓球，之後被推薦到廣州的乒乓球特色學校同福中路第一小學就讀。「上學後，爸媽在附近租房子，但是他們上班遠，樊振東都是自己料理學習和生活，每晚7點結束訓練，自己回家按電飯煲做飯，從一年級第一天就這樣子。」紅星新聞報導，樊振東的啟蒙教練楊碧瑜回憶，樊振東之後被送到廣州體育職業技術學院，每天上午在學校上課，下午坐公交到市體院訓練，來回路途要4個多小時，他都堅持下來。

剛進國青隊，教練劉國正的一句話給了樊振東突破的力量：「上了一隊就一直往前衝，趁主力們還不夠熟悉你的時候能衝到哪算哪兒。」樊振東在2013年迎來井噴：全運會單打亞軍、東亞運動會單打冠軍、德國波蘭兩站單打冠軍等，到2018年，樊振東以16545的積分首登國際乒聯世界積分排名第一。

樊振東是標準足球迷，在擊敗張本智和便做出貝林厄姆（Jobe Bellingham）雙手舉高的動作；半決賽淘汰小勒布朗則是C羅（Cristiano Ronaldo）的單手下壓，這次則是姆巴佩（Kylian Mbappe）的雙手抱肩。而在他奪冠後，皇馬官方曬出樊振東身穿皇馬簽名球衣的照片，並寫下「我們為你感到驕傲的賀詞」。

樊振東在巴黎奧運乒乓球男單四強賽擊敗地主法國選手後，模仿C羅做出雙手下壓的動作。（取材自體壇周報）

比賽結束後，樊振東做了法國球星姆巴佩的標誌性慶祝動作，樊振東表示：「這裡的氛圍就像看足球一樣，非常震撼。所以用這樣的方式進行互動，也希望用這種方式感謝大家。」

巴黎奧運是樊振東參加的第三次奧運，第一次，是2016年里約奧運他只是作替補選手，東京奧運樊振東成為主力，但遺憾在男單決賽中不敵馬龍，收獲銀牌，如今他終於在巴黎圓夢，他在隊內的稱呼也從當初的「小胖」變成如今的「東哥」。