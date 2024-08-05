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巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧／劉洋男子吊環衛冕不甘心 自責「想換團體金牌」

中國新聞組／北京5日電
中國選手劉洋在巴黎奧運體操男子吊環決賽奪得冠軍，打破中國體操隊在本屆奧運的金牌荒。（新華社）
中國選手劉洋在巴黎奧運體操男子吊環決賽奪得冠軍，打破中國體操隊在本屆奧運的金牌荒。（新華社）

中國體操隊在男子吊環包金攬銀，劉洋以15.300分完美表現衛冕，奪得中國在巴黎奧運首面體操金牌，銀牌同樣由中國隊的鄒敬園奪得；至於初登奧運舞台的中國選手邱祺緣則在女子高低槓收穫一銀，中國隊一日內在體操項目拿下一金兩銀。

中國選手劉洋在巴黎奧運體操男子吊環項目中獲得金牌。(新華社)
中國選手劉洋在巴黎奧運體操男子吊環項目中獲得金牌。(新華社)

綜合澎湃新聞、文匯報報導，此前已結束的體操項目比賽，中國體操男隊奪得男子團體銀牌，張博恒和肖若騰則分別拿下男子個人全能銀牌和銅牌，全隊上下都渴望能夠在單項決賽中有所斬獲。

連續兩屆奧運奪得金牌，也為中國體操隊打破在巴黎奧運的金牌荒，劉洋賽後表示，感到非常開心，為代表團拿到一面金牌，談到日前團體賽的遺憾，劉洋說自己非常愧疚沒有為隊友分擔更多壓力，並說自己甚至想用這面個人金牌換取團隊金牌。

在此前的體操男團決賽，中國男隊在前5項一度大幅領先所有對手。遺憾的是，在最後一項單槓中，蘇煒德出現兩次掉槓的嚴重失誤，最終中國隊落後日本0.532分獲得銀牌。

那場比賽，劉洋盡管在吊環項目上不辱使命拿下高分，但因為他是單項選手，無法在其他5個項目給隊友帶來幫助，反而讓其他幾人不得不基本每項都要上場，這也間接導致蘇煒德不堪壓力出現失誤，這或許也是劉洋如此自責的原因。

至於女子高低槓項目，首度出戰奧運的邱祺緣亦有優異演出，第五個出場的她使用了她的最高難度動作，動作行雲流水幾乎沒有一點失誤，而最後落地非常穩健，整套動作發揮堪稱完美，得到15.500的高分。不過，阿爾及利亞選手內穆爾同樣發揮無懈可擊，得到15.700分，成績超過邱祺緣。

巴黎奧運體操男子吊環決賽，中國選手劉洋拿下15.300分。(新華社)
巴黎奧運體操男子吊環決賽，中國選手劉洋拿下15.300分。(新華社)

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