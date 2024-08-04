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巴奧／火箭女孩鄭欽文網球奪金 要像劉翔一樣「記住21歲」

中國新聞組／北京4日電
巴黎奧運女子網球單打，鄭欽文奪金後激動地躺在賽場上。（新華社）
巴黎奧運女子網球單打，鄭欽文奪金後激動地躺在賽場上。（新華社）

21歲中國選手鄭欽文在巴黎奧運奪下中國奧運首枚網球女單金牌，她表示很自豪能戰勝壓力，並提到在賽前時一直看劉翔2004年雅典奧運奪金瞬間，那年劉翔21歲，劉翔說那是他的人生巔峰，「會永遠記得21歲的那一刻」；這也激勵了鄭欽文，「我在這裡，也21歲了，我也會記住這一刻」。

而鄭欽文的職業路也受李娜啟發；綜合九派新聞、香港文匯報、澎湃新聞報導，鄭欽文與網球結緣得從2008年北京奧運說起，當時網球女將李娜闖入單打半決賽，不僅創造了中國隊的歷史，更在6歲的鄭欽文心中種下了一顆種子。當時在北京賽場觀看比賽的她說，「網球場地更大，可以做的事情更多」，就此開始網球訓練。

曾指導過李娜和鄭欽文的教練余麗橋表示，二人都是會不顧一切迎上去救球的選手，而且鄭欽文爭強好勝、不服輸的性格比李娜還要外露，幾乎是每球必爭，而且一些小比賽輸了，下課後還會不服氣地和對手「約戰」。

鄭欽文在奧運奪冠的成績已經超過中國網壇傳奇人物李娜。鄭欽文說，「我非常開心能夠成為歷史的開創者，因為我一直很羨慕那些可以創造歷史的人。我知道，娜姐（李娜）是創造歷史的人。」

巴黎奧運會網球女子單打決賽中，鄭欽文奪得金牌，實現了中國選手在該項目上的歷史性突...
巴黎奧運會網球女子單打決賽中，鄭欽文奪得金牌，實現了中國選手在該項目上的歷史性突破。（新華社）

很快，鄭欽文開始展現「火箭女孩」的凌厲氣勢：12歲贏得全國青少年網球排名賽U12歲組別單、雙打兩項冠軍；16歲參加法網、溫網、美網青少年組比賽，均打進了16強；2019年末，她的世界排名還在700名外，2024年奧運報名時，已經進到世界第8位，世界排名5年升700位。

鄭欽文還有個霸氣的綽號「女王」，源自她名字「欽」的諧音有點像英文「女王」（Queen）。而「女王」天生「霸體」，有媒體報導，鄭欽文在12歲時參加一次全國比賽，竟然發出了時速170公里的發球，將對手的手打到骨折。

鄭欽文奪金後表示，「最後時刻我真的很緊張，現在我的手都在發抖，但我從來沒有像現在這樣渴望贏得比賽」，她說：「從小我就非常想為國家贏得一枚獎牌」，「這次我做到了」。

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