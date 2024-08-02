巴奧／墨瑞最後一舞完傲嬌發文：我從沒喜歡過網球

英國名將墨瑞的網球生涯宣告結束。 (路透)

英國名將墨瑞（Andy Murray）的網球生涯1日宣告結束，在巴黎奧運 男子雙打8強賽出局後，他揮手向球迷道別，而他賽後不改傲嬌本色說：「反正我從沒喜歡過網球。」

墨瑞在奧運開打前就宣告這是自己最後一次參加網球賽事，而他與雙打搭檔伊凡斯（Dan Evans）拚進8強，但最終以2：6、4：6不敵美國的佛里茲（Taylor Fritz）與保羅（Tommy Paul）組合。

墨瑞賽後忍不住在個人社群上發文說，自己曾沒喜歡過網球，法網 官方帳號留言說：「我們知道這不是真的。」美網官方帳號則說：「因為你是『愛』網球。」英國自行車協會還趁機挖角：「要不要試試看自行車呢？」

墨瑞這樣說當然不是真心話，賽後受訪就可看出他對網球的熱愛，「我為這項運動付出一切，我喜歡在奧運競爭，這幾周對我來說非常特別，我會想念這段時光，我已經做足所有準備面對這場比賽。」

墨瑞也說：「能夠拿下獎牌做為結尾當然很夢幻，即使沒有，我也很榮幸成為英國隊的一員，我會想念的。」他也感謝伊凡斯的努力，才能讓自己打到這個階段，「現在，我要停下腳步了。」