巴奧／土耳其大叔「手插口袋」愜意射下銀牌 網：難道是殺手？

土耳其51歲射擊好手迪凱區（（右）無裝備在身加上手插口袋的愜意姿勢，成為網路迷因。（路透）

土耳其 51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在今年巴黎奧運 拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，然而無裝備在身加上手插口袋的愜意姿勢，讓他成為網路迷因，億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）也說：「太讚了吧。」

迪凱區與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）在預賽射出582分晉級，在金牌戰一度取得8：2領先，但最後14：16不敵塞爾維亞組合收下銀牌，迪凱區對此沒有遺憾，「奧運獎牌就是奧運獎牌，但希望到洛杉磯（2028年奧運）會是金牌。」

迪凱區沒有戴上保護眼睛的鏡面、耳罩等裝置，而是選擇一般眼鏡及耳塞，加上一派輕鬆的射擊姿勢，成為國際網友熱議話題。

パリオリンピック10mエアピストル混合で銀メダルに輝いたトルコのYusuf Dikeç選手

他の選手がブレを防ぐ眼鏡やイヤーマフといった装備をつけて競技を行う中、彼は何も装備を付けず、片手をポケットに入れ、己の体と銃のみで🥈をとった。彼は憲兵隊総司令部上級曹長でもあるpic.twitter.com/Lj6yRdJ0Qk — ミリレポ (@sabatech_pr) 2024年8月1日

迪凱區（右）與搭檔塔爾汗。（路透）

有人在X上貼文指出，「土耳其派出51歲的選手，沒有特殊眼鏡、護目或是耳罩，就拿下了銀牌。」而馬斯克也在此文回應說：「太讚了。」

更有國外網友笑說：「土耳其是直接派一名殺手來奧運？」還有人開玩笑說：「土耳其政府表示：我們這周會給你一份不同的工作。」

而迪凱區確實是一名經驗豐富的射手，1973年出生的他是一名退役軍官，曾效力於土耳其國家憲兵隊，階級是資深准尉，這是他繼2012、2016年後第3次參加奧運，首度奪得奧運獎牌。