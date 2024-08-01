我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普重回賓州造勢 點名這位圖表女子「救了我一命」

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

巴奧／土耳其大叔「手插口袋」愜意射下銀牌 網：難道是殺手？

記者蘇志畬／即時報導
土耳其51歲射擊好手迪凱區（（右）無裝備在身加上手插口袋的愜意姿勢，成為網路迷因。（路透）
土耳其51歲射擊好手迪凱區（（右）無裝備在身加上手插口袋的愜意姿勢，成為網路迷因。（路透）

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在今年巴黎奧運拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，然而無裝備在身加上手插口袋的愜意姿勢，讓他成為網路迷因，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也說：「太讚了吧。」

迪凱區與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）在預賽射出582分晉級，在金牌戰一度取得8：2領先，但最後14：16不敵塞爾維亞組合收下銀牌，迪凱區對此沒有遺憾，「奧運獎牌就是奧運獎牌，但希望到洛杉磯（2028年奧運）會是金牌。」

迪凱區沒有戴上保護眼睛的鏡面、耳罩等裝置，而是選擇一般眼鏡及耳塞，加上一派輕鬆的射擊姿勢，成為國際網友熱議話題。

迪凱區（右）與搭檔塔爾汗。（路透）
迪凱區（右）與搭檔塔爾汗。（路透）

有人在X上貼文指出，「土耳其派出51歲的選手，沒有特殊眼鏡、護目或是耳罩，就拿下了銀牌。」而馬斯克也在此文回應說：「太讚了。」

更有國外網友笑說：「土耳其是直接派一名殺手來奧運？」還有人開玩笑說：「土耳其政府表示：我們這周會給你一份不同的工作。」

而迪凱區確實是一名經驗豐富的射手，1973年出生的他是一名退役軍官，曾效力於土耳其國家憲兵隊，階級是資深准尉，這是他繼2012、2016年後第3次參加奧運，首度奪得奧運獎牌。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 土耳其 馬斯克

上一則

巴奧／看不起我們的都拿下… 潘展樂男百米自由泳奪中國游泳首金

下一則

巴奧羽球／連2屆不敵台「麟洋配」中國劉雨辰：沒什麼遺憾了

延伸閱讀

馬斯克 xAI 傳洽談收購可自訂角色的Character.AI

馬斯克 xAI 傳洽談收購可自訂角色的Character.AI
巴奧／南韓女將冷臉開槍太帥了 馬斯克也朝聖：她該演動作片

巴奧／南韓女將冷臉開槍太帥了 馬斯克也朝聖：她該演動作片
AI介入大選 馬斯克轉貼「賀錦麗假影音」引爭議

AI介入大選 馬斯克轉貼「賀錦麗假影音」引爭議
馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍
傳擬月捐4500萬給挺川普政治組織？馬斯克貼1圖巧妙回應

傳擬月捐4500萬給挺川普政治組織？馬斯克貼1圖巧妙回應
馬斯克分享AI習近平穿小熊維尼花襯衫走秀 網咋舌

馬斯克分享AI習近平穿小熊維尼花襯衫走秀 網咋舌

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金