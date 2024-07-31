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巴奧／美國男籃全勝晉級8強 杜蘭特：我效力過的最佳隊伍

中央社／里爾31日綜合外電報導
杜蘭特(左)7月31日展現強大得分能力，罰球線9投8中全場拿14分。（路透）
杜蘭特(左)7月31日展現強大得分能力，罰球線9投8中全場拿14分。（路透）

以夢幻陣容尋求衛冕奧運金牌的美國男籃隊，今天全場壓制對手南蘇丹拿下開賽二連勝，輕鬆闖進8強。奧運3金得主杜蘭特（Kevin Durant）表示，本屆美國男籃可能是他效力過的最佳隊伍。

美國男籃目前在C組兩戰全勝已順利晉級8強。加拿大、德國和地主法國隊也已成功預約下一輪賽事的席次。

美國男籃從未在奧運輸給非洲球隊，但7月20日在倫敦的熱身賽中有驚無險地以1分擊敗南蘇丹。今天美國隊在阿德巴約（Bam Adebayo）18分進帳下，最後是以103：86獲勝。

美國隊今天沒有給南蘇丹任何爆冷的機會，詹姆斯（LeBron James）帶領全隊從第1節就宰制全場。

總教練柯爾（Steve Kerr）28日讓波士頓塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）坐板凳，不過今天輪到安比德（Joel Embiid）觀戰，因為邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約手感火熱，前6投全部命中外，整場也10投進8。

身體復原的杜蘭特展現了強大得分能力，罰球線9投8中全場拿14分，讓現場數千名球迷欣喜不已；觀眾也興奮地看到詹姆斯和懷特（Derrick White）爆扣，他們兩人合計拿下22分。

杜蘭特表示，「比賽強度很大，我向（南蘇丹球員）認真對待比賽的方式致敬。」

杜蘭特說：「我認為我們必須繼續證明自己，因為我參與過的其他球隊拿了金牌，但就天賦和紀錄而言，這可能是我效力過的最佳隊伍。」

愛德華茲（Anthony Edwards）、懷特、布克（Devin Booker）本場比賽的得分也來到兩位數，但對射手柯瑞（Stephen Curry）而言今晚有點麻煩，他最終只得了3分。

由前NBA球員艾維（Royal Ivey）領軍的南蘇丹隊，奧莫特（Nuni Omot）拿下全場最高的24分，瓊斯（Carlik Jones）貢獻了18分。

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