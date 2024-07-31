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巴奧／比賽時塗口紅 美國橄欖選手自信「肌肉女也能性感」

中央社／洛杉磯31日專電
女子7人制橄欖球賽，美國隊拿下銅牌。中為球員馬赫。（美聯社）
女子7人制橄欖球賽，美國隊拿下銅牌。中為球員馬赫。（美聯社）

美國隊在巴黎奧運女子7人制橄欖球奪銅，球員馬赫（Ilona Maher）因經營社群媒體而走紅，她坦言，透過真誠地表現自我，希望打破世人對運動員成見，「運動員也是人」。

巴黎奧運女子7人制橄欖球賽，美國隊30日在銅牌戰，以14比12擊敗勁敵澳洲隊，拿下隊史第一面奧運獎牌。

儘管橄欖球在美國的關注度有限，馬赫仍在社群媒體上擁有大批追隨者，貼文倡導身體自信、女性賦權、用幽默方式呈現運動員生活，在TikTok及Instagram粉絲數目合計將近400萬。

「洛杉磯時報」今天刊出訪談，馬赫分享她經營社群，希望打破人們對運動員成見，「我們把運動員捧上神壇，認為運動員堅不可摧、非常強大，但事實上運動員也是人」。

女子7人制橄欖球賽，美國隊拿下銅牌。圖為球員馬赫。（美聯社）
女子7人制橄欖球賽，美國隊拿下銅牌。圖為球員馬赫。（美聯社）

她在社群媒體上，展示自己人性化一面，不僅公開談論心理健康，分享難過日子，也分享其他各種面向感受，不管是尷尬的、莫名其妙的或是快樂的日子，「我認為只要夠真誠，人們就會有共鳴」。

非主流運動的選手，在奧運以外的時間通常默默無聞。27歲的馬赫不打橄欖球時，另一個身分是聖地牙哥的一名護理師。

她的社群貼文在東京奧運期間獲得關注，當時仍有諸多防疫限制下，她的影片介紹了選手村的紙板床鋪、向網友解釋和其他奧運選手調情有多困難，還親自試吃了餐廳的炸起司。

社群媒體有如雙面刃，運動選手藉此行銷自己、行銷團隊，但同時他們面臨各種批評、人身攻擊等負面聲音。

東京奧運輕艇金牌得主哈里森（Nevin Harrison）坦言，社群媒體有時帶來巨大壓力，但馬赫在社群媒體勇敢做自己，成為女孩們的典範，「她很強壯又很美，她很有女人味、很性感，但又有很大的肌肉」。

馬赫表示，橄欖球運動存在許多刻板印象，這些正是她想要打破的成見。

在成為橄欖球員之前，她打過曲棍球、籃球和壘球，她認為儘管橄欖球是一項非常需要身體對抗的運動，但女性運動員不需要犧牲女性特質，她在比賽時會塗上口紅，表達自己對身體的態度。

馬赫說：「身為女性，我們的身體很多時候被視為觀看的對象、被物化。我很討厭有些女孩覺得自己的身體沒有價值，總是不斷想要改變它。從事運動，無論是橄欖球、輕艇還是田徑，都可以讓妳的身體有意義，展示它的能耐，而不只是人們品頭論足的對象。」

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