巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

法國游泳明星馬向(Leon Marchand)31日晚在巴黎奧運會男子200米蝶泳和200米蛙泳決賽中均奪得金牌，成為當晚最耀眼的明星。(美聯社)

法國游泳明星馬向(Leon Marchand)31日晚在巴黎奧運 會男子200米蝶泳和200米蛙泳決賽中均奪得金牌，成為當晚最耀眼的明星。

在拉德芳斯體育館1.5萬觀眾的歡呼聲中，有法國「泳池之王」之稱的馬向以1分51秒21的成績奪得200米蝶泳金牌，打破了奧運會紀錄。

比賽前180米，馬向一直落後於匈牙利的世界紀錄保持者米拉克，但在最後20米的衝刺中超 過對手，體現了驚人的耐力和衝刺能力，並打破了後者保持的1分51秒25的奧運會紀錄。

馬向賽後接受記者採訪時表示，「實現了自己的夢想」。他表示，自己的戰術很成功，前半程主要是緊跟對手，最後再力爭超越。他說，在最後衝刺時感到精疲力竭，但還是頂住了。

此後的200米蛙泳決賽中，他一路領先，以2分05秒85的成績獲得金牌，並打破了該項目2分06秒38的奧運會紀錄。

在比賽現場，每當馬向出場、入水、出水、轉身、到壁，觀眾們都會爆發出震耳欲聾的歡呼聲和掌聲。在馬向奪得冠軍後，觀眾們則又唱又跳，盡情表達內心的歡樂！

馬向技術全面，除了蝶泳和蛙泳，他的仰泳和自由泳也都具有很強的實力。在28日晚進行的400米個人混合泳決賽中，他以4分02秒95的成績奪得金牌，並打破美國名將菲爾普斯保持的奧運會紀錄。

迄今馬向在本屆奧運會上參加的三項比賽均以打破奧運紀錄的成績奪冠。此前他曾表示：「我的目標是贏得金牌。我認為巴黎奧運會是一個很棒的時機，因為我22歲，不太老也不太年輕。」

曾經指導菲爾普斯多年的鮑曼如今是馬向的教練，他在賽後接受媒體採訪時說：「今天真的太美妙了！我為他感到驕傲！我之前從未看到過一位選手在一天之內連續贏得兩項奧運會個人冠軍。」