巴奧／肯亞長跑名將基普喬格 40歲仍瞄準馬拉松3連霸

肯亞長跑名將基普喬格，曾奪下2016年奧運馬拉松與2020年東京奧運馬拉松金牌。(美聯社)

在40歲來臨之際，肯亞馬拉松 名將基普喬格（Eliud Kipchoge）將目光鎖定巴黎奧運 金牌。如果奪冠，他將成為奧運男子馬拉松三連冠的歷史第一人。

巴黎奧運賽前，基普喬格名列官方最值得關注12名選手之一。

「如果一切順利的話，我會贏得冠軍的。」基普喬格表示，儘管歲月不饒人，但自己從未放棄，目標直指今年的奧運冠軍。

基普喬格此前在2024年東京馬拉松以2小時06分50秒獲得第十名，回到家鄉肯亞後他沉心鍛鍊，全力備戰巴黎奧運。

巴黎是基普喬格首奪世界冠軍的地方。2003年，他在巴黎世界田徑錦標賽上以12分52秒79的成績取得男子5000米冠軍。

如今，基普喬格年近40歲再回巴黎，有望書寫新的歷史。「對於我個人而言，贏得第三枚奧運金牌將是一件偉大的事情。我和隊友們充分備賽，希望給支持我們的人一場精彩的比賽。」基普喬格說。

肯亞本次巴黎奧運派出了豪華陣容，基普喬格說：「我所有的隊友都是高水平的跑者。我相信我們會跑得很好，我們所有人都會登上（巴黎奧運）領獎台。」

對於基普喬格來說，無論他是否能奪得巴黎奧運馬拉松冠軍、成就奧運三連冠，他都將因五次參加奧運創造肯亞的歷史。