我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

巴奧／台拳后林郁婷「性別遭質疑」奧會認證沒問題

編譯中心／綜合30日電
台灣女拳王林郁婷(右)作為巴黎奧運女子57公斤級的頭號種子，將在16強戰中迎戰剛果選手和烏茲別克選手之間的贏家。(中央社)
台灣女拳王林郁婷(右)作為巴黎奧運女子57公斤級的頭號種子，將在16強戰中迎戰剛果選手和烏茲別克選手之間的贏家。(中央社)

台灣女拳王林郁婷即將在巴黎奧運登場，卻因性別議題導致奧運資格遭到質疑，但國際奧會(IOC)30日透過聲明認證，林郁婷的參賽均符合奧運相關規定。

在去年3月的世界拳擊錦標賽中，林郁婷止步四強、獲得一面銅牌，但頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格，但林郁婷返台後再次檢查的結果，符合國際參賽規定，之後更在杭州亞運奪得金牌，成為中華隊女子拳擊隊史第一人，證明了自己的實力。

近期林郁婷積極備戰巴黎奧運，目標鎖定中華拳擊隊史首面奧運金牌，卻因性別議題，與另一名阿爾及利亞選手的奧運資格遭到質疑；現年63歲、入選國際拳擊名人堂的前拳王麥圭根(Barry McGuigan)更在個人社群媒體上表示，「她們居然被允許打到這裡，真是令人震驚，到底是怎麼回事？」

不過，根據美聯社報導，國際奧會(IOC)透過聲明指出，「所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。」意即林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組(PBU)所制定的相關規定。

上屆東京奧運無緣站上頒獎台，今年林郁婷榮膺女子57公斤級的頭號種子，在首輪輪空的情況下，將在16強迎戰剛果選手馬茲胡(Marcelat Sakobi Matshu)、烏茲別克選手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)之間的贏家。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運 檢測

上一則

巴奧／指揮法國觀眾用中文為中國「加油」 江西男登熱搜暴紅

下一則

巴奧／32歲貴州男米久江 從業餘愛好者騎進奧運 締中國車手紀錄

延伸閱讀

巴奧／巴西游泳女選手出村幽會遭逐出奧運 領隊：辜負納稅人

巴奧／巴西游泳女選手出村幽會遭逐出奧運 領隊：辜負納稅人
巴奧／選手村餐廳惹民怨：英國吃到未煮熟的肉、德國抱怨排隊太長

巴奧／選手村餐廳惹民怨：英國吃到未煮熟的肉、德國抱怨排隊太長
張安挺進奧運桌球女單16強 俱樂部指導沈海龍展望前景

張安挺進奧運桌球女單16強 俱樂部指導沈海龍展望前景
巴奧／網球女雙挺進八強 謝淑薇完全不怕巴黎酷熱

巴奧／網球女雙挺進八強 謝淑薇完全不怕巴黎酷熱
巴奧／王冠閎與決賽擦身 創台泳將史上最佳排名

巴奧／王冠閎與決賽擦身 創台泳將史上最佳排名
巴奧╱詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語

巴奧╱詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」