巴奧／台拳后林郁婷「性別遭質疑」奧會認證沒問題

台灣女拳王林郁婷(右)作為巴黎奧運女子57公斤級的頭號種子，將在16強戰中迎戰剛果選手和烏茲別克選手之間的贏家。(中央社)

台灣女拳王林郁婷即將在巴黎奧運 登場，卻因性別議題導致奧運資格遭到質疑，但國際奧會(IOC)30日透過聲明認證，林郁婷的參賽均符合奧運相關規定。

在去年3月的世界拳擊錦標賽中，林郁婷止步四強、獲得一面銅牌，但頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測 方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格，但林郁婷返台後再次檢查的結果，符合國際參賽規定，之後更在杭州亞運 奪得金牌，成為中華隊女子拳擊隊史第一人，證明了自己的實力。

近期林郁婷積極備戰巴黎奧運，目標鎖定中華拳擊隊史首面奧運金牌，卻因性別議題，與另一名阿爾及利亞選手的奧運資格遭到質疑；現年63歲、入選國際拳擊名人堂的前拳王麥圭根(Barry McGuigan)更在個人社群媒體上表示，「她們居然被允許打到這裡，真是令人震驚，到底是怎麼回事？」

不過，根據美聯社報導，國際奧會(IOC)透過聲明指出，「所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。」意即林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組(PBU)所制定的相關規定。

上屆東京奧運無緣站上頒獎台，今年林郁婷榮膺女子57公斤級的頭號種子，在首輪輪空的情況下，將在16強迎戰剛果選手馬茲胡(Marcelat Sakobi Matshu)、烏茲別克選手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)之間的贏家。