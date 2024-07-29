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巴奧／謝瑜「單手插兜」氣槍射金 網友讚霸氣

中國新聞組／北京29日電
中國射擊隊選手謝瑜（右三）在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍比賽奪金。圖為中國射擊隊在沙托魯射擊中心訓練。（新華社）
中國射擊隊選手謝瑜（右三）在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍比賽奪金。圖為中國射擊隊在沙托魯射擊中心訓練。（新華社）

中國選手謝瑜在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍比賽中，以240.9環的成績奪得冠軍，這是中國代表團在巴黎奧運會上拿到的第三枚金牌。00後的謝瑜從15歲開始接觸射擊運動，比賽時單手插兜的動作被網友讚「霸氣」，賽後他說，「過程很艱難，結果很甜」。

綜合媒體報導，謝瑜在上小學時，便對各項運動表現出濃厚興趣，謝瑜的叔叔在2015年5月將他送往畢節市體育運動學校接受訓練和學習；在體校，謝瑜見到各類運動項目，但唯獨射擊引起他的興趣。「可能是因為比較新鮮，第一次看到槍的時候就有一種興奮感。」於是從2015年開啟射擊運動生涯。

2015年接觸射擊至今9年時間，他提到兩場印象深刻的比賽，一場是2021年全運會混團，資格賽中謝瑜發揮並不是太好，在銅牌角逐賽中略顯緊張，導致成績一直不理想。張海教練緊急叫停，及時提醒謝瑜忘掉之前的成績，專注當下的比賽。經歷了從落後、扳平到反超，最終獲得銅牌。

「那次比賽結束後，我在休息室幾乎哭出來。但通過那次比賽也讓我明白射擊不是一個人的戰鬥。還有隊友、教練，他們都在背後支持我。」

另一場比賽是2023年世界錦標賽，謝瑜分別獲得男子50米手槍慢射個人冠軍和團體冠軍，實現歷史性的突破，這是謝瑜第一次站上世界冠軍的領獎台，「感覺領獎的時候比打比賽還緊張。」

謝瑜說，自己對射擊運動仍未參透，日復一日的訓練是生活的主基調，對此，他有自己的「相對論」，他說：「做任何事情都是辛苦的，但如果投入不進去，可能就會覺得很漫長，很枯燥，但當你全身心投入進去的時候，會發現時間過得很快，並且在訓練過程中你感覺是快樂的。」

這次在巴黎奧運一舉奪金，謝瑜表示，最關鍵的是自我認知比較到位，對這種很緊張、很慌的情況下的自我調節做得比較好。

中國選手謝瑜在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中奪冠。（新華社）
中國選手謝瑜在巴黎奧運會射擊男子10米氣手槍決賽中奪冠。（新華社）

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