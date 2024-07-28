巴奧／羽球男雙2連勝「麟洋配」不敢大意：小組愈多變數愈多

2024巴黎奧運持續展開，中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）28日在小組賽第2戰面對世界排名第2的丹麥組合，苦戰3局最終以2比1奪勝。（中央社）

儘管中華隊羽球 男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運 還未達完美狀態，今天仍以21：15、19：21、21：15擊敗丹麥組合，此役王齊麟失誤較多，李洋笑說1人1場，盼之後一起好。

上屆東京奧運 羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋、王齊麟，昨天分組預賽首戰擊敗日本，那場比賽李洋出現罕見揮空，今天與丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）交手，換成王齊麟失誤較多，整場一直敲打自己的頭。

王齊麟表示，第2局接發球被對手抓到、亂了幾顆後，第3局壓球又出界自己就變得有點保守、打得太縮了。

第3局前半段「麟洋配」組合一度拉開比數，但接連失誤又被追近，王齊麟笑說：「快贏的時候、近鄉情怯。」

李洋笑說：「一人一場，今天比賽打到我都緊張了，想說（王齊麟）怎麼縮起來」，希望下一場兩個一起好，不然至少還是維持一個人好、一個持平，慢慢把狀況往上拉。

被問起還需調整的地方，李洋指出，仍是「發接發節奏調整」，今天節奏被對手抓到了，不管發多旋、多漂亮，一旦出現這種狀況就會有點「當機」，丹麥組合的發接發又特別好，也是今天打得比較艱辛的部分。

今天苦戰66分鐘、打滿3局，拿下分組預賽第2勝，但兩人都表示，在還沒確定晉級前都很難說，小組愈多、變數就會愈多。