巴奧／陳藝文、昌雅妮「熬出頭」 續寫跳水夢之隊輝煌

巴黎奧運首日，中國選手昌雅妮（左）、陳藝文在跳水女子雙人3公尺跳板賽奪得金牌，這是中國隊第二面金牌。（新華社）

「配了這麼多年，感覺終於熬出頭了。」27日拿下巴黎奧運 跳水女子雙人三公尺板金牌後，陳藝文如此感嘆。

初登奧運賽場就承擔起衝擊中國跳水隊本屆賽會首金任務，陳藝文和昌雅妮在最後一跳結束時放鬆下來，兩人緊緊相擁。

中新社報導，儘管是奧運「新兵」，儘管在本場比賽全部八對組合中率先出場，陳藝文和昌雅妮並未流露出太多緊張情緒。從第一跳開始，「文雅組合」一路領先，穩穩拿下金牌。她們幫助中國隊取得該項目奧運六連冠。

賽後陳藝文透露，兩人在比賽前做了充足準備，設想過所有可能發生的情況，「注意力、節奏都很在線」。

穩定的臨場表現源於豐富的大賽經驗。隨著施廷懋和王涵兩位老將在東京奧運 後功成身退，陳藝文和昌雅妮接過前輩的大旗，為「夢之隊」續寫女子三公尺板的輝煌。兩人自配對後，在世界大賽 中還從未輸過，是三屆世錦賽冠軍。

前輩幫助、隊內傳承、團隊輔助，是陳藝文和昌雅妮持續創造佳績的底氣所在。「比賽時看到懋懋姐(施廷懋)，心都能定一些。」兩人說，「領隊、教練和團隊裡的工作人員都給了我們很大幫助。」

「今天陳藝文和昌雅妮能拿中國跳水第一金非常不容易，對年輕運動員也是歷練。她們在備戰過程中也是非常艱難，昌雅妮克服了傷病等問題，今天頂住壓力非常好地發揮了自己的水平，極大地振奮了跳水隊的精神。」奧運「四金王」施廷懋說。

如其所言，陳藝文與昌雅妮性格差異大、技術風格不一致。特別是不同於以往郭晶晶、吳敏霞、何姿等選手配對時注重「以老帶新」，年齡相仿的兩位姑娘是在相互鼓勵中摸索成長，逐漸形成默契。

但在備戰巴黎奧運的關鍵階段，昌雅妮肩傷發作，不得不因傷病按下「暫停鍵」，這讓她十分焦慮。陳藝文也是「心中亂糟糟」。

好在經年累月的刻苦訓練，幫助她們在巴黎如願以償。賽後被問及心境，昌雅妮說，「下班了」，陳藝文說，「熬出頭了」。不過，兩人接下來還要各自準備單人項目。這對「一生中難得的摯友」，將在女子單人三米板的比賽中攜手出戰。

「希望我們兩個都能跳出自己的最好水平，把中國跳水的美展現給大家。」昌雅妮說，未來她更希望在身體允許的情況下「一直跳下去」。