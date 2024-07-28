巴奧／中國競走五朝元老 37歲劉虹：珍惜每一次機會

中國競走名將劉虹迎來個人第五次奧運之旅。（新華社資料照片）

中國競走名將劉虹迎來個人第五次奧運之旅。她27日表示，這是自己運動生涯的又一個節點，會珍惜每一次這樣的機會。

37歲的劉虹是巴黎奧運 中國代表團年紀最大的選手，此前四屆奧運會，劉虹在女子20公里競走項目上共收穫1金1銀1銅，展望自己的第五屆奧運會，她希望在全力以赴的同時，也能珍惜這樣一個過程。

「奧運會畢竟四年一次，對我來說這是一個重大的節點，我要更多地珍惜這樣一個過程，做好每一件事，然後讓自己有一個好心情和好狀態。每一屆奧運會我都會當成最後一屆，從2008年開始，我也沒想到會走到這一步，每一屆就做好自己，然後再有一個新的目標，重新出發。」劉虹說。

是否還有下一屆？「誰知道呢。」劉虹笑著回答。

除了20公里競走，劉虹接下來還將與隊友參加馬拉松 競走男女混合接力這一新項目。劉虹說：「20公里競走我們還有楊家玉、馬振霞，她們從實力、經驗來說都處於一個成熟的階段，我們三個在場上還是有優勢的。混合接力是奧運新項目，大家都沒有參加太多，有很多地方需要總結，但愈有不確定性，大家就愈有機會去挑戰。」

除上述幾人之外，中國競走隊近年來還湧現了不少新人，劉虹表示自己會盡力發揮好傳幫帶的作用。「在平時訓練和生活上，可能自己以前遇到的問題也會發生在他們身上，我作為一名老隊員會跟他們講我所經歷的事情，這可能會對他們有所啟發。」（完）