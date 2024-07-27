巴奧／屢接受藥檢 張雨霏：別戴有色眼鏡看待中國游泳

7月27日，張雨霏在比賽前。（新華社）

27日，巴黎奧運 泳項目比賽正式打響。女子100米蝶泳半決賽中，預賽排名第一的中國選手張雨霏順利晉級決賽。

早前張雨霏呼籲，不要用有色眼鏡去看待中國游泳。

巴黎奧運前，一些西方媒體頻繁炒作所謂中國游泳運動員在2021年的食品汙染事件。在女子100米蝶泳預賽後，有外國記者在混採區再次向張雨霏拋出該問題。

「世界泳聯對我們中國運動員和整件事情調查了很多次，我們也接受了非常多的反興奮劑檢查。在來這次巴黎奧運前的兩個月時間裡，我們每個人大概（被）檢查了20到30次，平均每個人一周要檢查3到4次。」張雨霏說，無論是中國運動員還是外國運動員，大家都不想讓這麼多年的努力付出毀在興奮劑上，中國政府也不會允許我們使用興奮劑，那次事件就是食品汙染。

「我覺得大家還是應該去相信這些客觀事實，不要用有色眼鏡去看待中國游泳隊。」張雨霏說，本來她和各國運動員都有過非常友好的交流，但現在的情形讓她十分憂慮。

「我非常擔心外國選手戴著有色眼鏡看我，不願意與我比賽，不願意觀看我的比賽，我覺得很委屈。」張雨霏說她僅僅是說出自己的感受，不代表所有人，但她還是希望大家能擦亮眼睛去看待客觀事實。

中國游泳隊提供的數據顯示，今年5月5日至7月22日，張雨霏個人在國內備戰以及在多維爾訓練營備戰期間，共接受興奮劑檢查27次。