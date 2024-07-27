我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

蒙市志願者集會：讓女孩趙安發聲

巴奧／屢接受藥檢 張雨霏：別戴有色眼鏡看待中國游泳

新華社／巴黎27日電
7月27日，張雨霏在比賽前。（新華社）
7月27日，張雨霏在比賽前。（新華社）

27日，巴黎奧運泳項目比賽正式打響。女子100米蝶泳半決賽中，預賽排名第一的中國選手張雨霏順利晉級決賽。

早前張雨霏呼籲，不要用有色眼鏡去看待中國游泳。

巴黎奧運前，一些西方媒體頻繁炒作所謂中國游泳運動員在2021年的食品汙染事件。在女子100米蝶泳預賽後，有外國記者在混採區再次向張雨霏拋出該問題。

「世界泳聯對我們中國運動員和整件事情調查了很多次，我們也接受了非常多的反興奮劑檢查。在來這次巴黎奧運前的兩個月時間裡，我們每個人大概（被）檢查了20到30次，平均每個人一周要檢查3到4次。」張雨霏說，無論是中國運動員還是外國運動員，大家都不想讓這麼多年的努力付出毀在興奮劑上，中國政府也不會允許我們使用興奮劑，那次事件就是食品汙染。

「我覺得大家還是應該去相信這些客觀事實，不要用有色眼鏡去看待中國游泳隊。」張雨霏說，本來她和各國運動員都有過非常友好的交流，但現在的情形讓她十分憂慮。

「我非常擔心外國選手戴著有色眼鏡看我，不願意與我比賽，不願意觀看我的比賽，我覺得很委屈。」張雨霏說她僅僅是說出自己的感受，不代表所有人，但她還是希望大家能擦亮眼睛去看待客觀事實。

中國游泳隊提供的數據顯示，今年5月5日至7月22日，張雨霏個人在國內備戰以及在多維爾訓練營備戰期間，共接受興奮劑檢查27次。

世界泳聯此前公布的數據顯示，張雨霏去年全年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查。與她同項目的加拿大女子100米蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。

7月27日，中國選手張雨霏在比賽中。（新華社）
7月27日，中國選手張雨霏在比賽中。（新華社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 加拿大

上一則

巴奧／唐嘉鴻體操資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

延伸閱讀

谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽

谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽
奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本
用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕

用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
巴奧／美國隊連4屆女多於男 最年輕16歲、38人都讀同一所大學

巴奧／美國隊連4屆女多於男 最年輕16歲、38人都讀同一所大學
巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱

巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50

超人氣

更多 >
巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
巴奧／10大美女運動員 吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜

巴奧／10大美女運動員 吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜