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巴奧／首日賽程 中國射擊、跳水衝首金

體育新聞組／綜合26日電
中國射擊選手黃雨婷(左)、盛李豪(右)被視為巴黎奧運比賽首日為中國隊爭奪奧運首金的大熱門。(新華社)
中國射擊選手黃雨婷(左)、盛李豪(右)被視為巴黎奧運比賽首日為中國隊爭奪奧運首金的大熱門。(新華社)

巴黎奧運開幕後的首個比賽日27日將產生14枚金牌，中國代表團將參加17個分項、37個小項比賽。奧運首金將在射擊10公尺氣步槍混合團體和跳水女子雙人3公尺板項目中產生。

按照今年奧運賽程安排，首日比賽最早進行的兩個決賽分別是射擊項目的10公尺氣步槍混合團體賽，和跳水項目的女子雙人3公尺板，意味巴黎奧運的首枚金牌將在這兩個項目中產生，中國隊在兩個項目中都派出了王牌選手參賽，力爭為首金上「雙保險」。

中國射擊隊派出黃雨婷/盛李豪、韓佳予/杜林澍兩對「00後」組合參加10公尺氣步槍賽。其中黃雨婷/盛李豪被視作奪金的最大熱門，19歲的盛李豪此前在東京奧運拿到過10公尺氣步槍項目銀牌，為史上獲得射擊奧運獎牌最年輕選手；17歲的黃雨婷則是巴黎奧運周期內湧現的新星，兩人搭檔以來已在世界盃、世錦賽、亞運會等大賽上都奪冠。過去中國射擊隊曾七次為中國隊奪得奧運首金。

比射擊稍晚半小時開賽的是跳水女子雙人三公尺板決賽，今年中國「夢之隊」派出陳藝文/昌雅妮這對黃金組合參賽，有絕對奪金實力。

25歲才首登奧運舞台的廣東名將陳藝文出生於海南，11歲時加入廣東省跳水隊。陳藝文成名於中國的女子1公尺板項目，一直是這一領域霸主。近年陳藝文和昌雅妮在巴黎奧運周期，在單人角逐中互有勝負，而搭檔參加雙人3公尺板以來所向披靡，參加過的世界盃和世錦賽都不曾失手；兩人被視為本屆巴黎奧運跳水首金的不二熱門人選。

當晚，在亞歷山大三世橋上，公路自行車項目的首金將在女子個人計時賽中產生。中國車手唐欣是第二次參加奧運，她的目標是克服巴黎高溫天氣，順利完賽。柔道將陸續決出兩金。為中國隊出戰女子48公斤級比賽的是去年亞運會該項目季軍得主郭宗英。

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