巴奧／為泰托姆奧運被冰抱不平 楊恩：K教練才不會這樣做

NBA冠軍球隊塞爾蒂克一哥泰托姆在奧運合計僅出賽70分鐘的話題，吵得沸沸揚揚。(歐新社)

美國男籃隊在巴黎奧運 金牌戰擊退地主法國，完成奪金5連霸任務，不過今年NBA 冠軍球隊塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在整個奧運之旅合計僅出賽70分鐘的話題，依舊是吵得沸沸揚揚，退役球員楊恩（Nick Young）表示，對於外界將矛頭指向泰托姆讓他覺得不可思議，該遭到質疑是美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）。

泰托姆連續兩屆奧運會都隨美國隊出征，今年帶著NBA總冠軍的光環出征巴黎，原被認為將會獲得比東京奧運 更多上場時間，不過在美國隊本屆6場比賽僅打4場，包括兩度交手塞爾維亞的關鍵戰役都未獲得出賽機會，金牌戰也僅上場11分鐘，與東京奧運獲得重用有不小落差。

對於這次巴黎奧運的經歷，泰托姆日前表示，能夠再次幫助美國摘金確實感到相當雀躍，卻也對不獲重用感到遺憾，甚至可能動搖他在2028年為美國以地主身分出征的意願，「這次對於我來說確實是艱難經歷，但不會因為這樣的情緒就做出任何決定，2028年是否還會打，必須要花時間思考。」

泰托姆今年在美國隊的際遇，確實獲得不少人為他打抱不平，包括退役球員楊恩今天就表示，該受到質疑一直都該是柯爾，而不是泰托姆本人，「很多人不說柯爾亂搞，寧願批評泰托姆，儘管我很喜歡愛德華（Anthony Edwards），但不會因為這樣就改變對他和對其他球員的評斷標準，然後把泰托姆變成代罪羔羊。」

楊恩強調，泰托姆與布朗（Jaylen Brown）都是精英級別的球員，前者是NBA年度第一隊，後者則是總冠軍賽MVP，卻要因為一名防守型球員讓出位置，「他們被說成不適合隊形，這是不合理的，當年K教練就不可能會讓普林斯（Tayshaun Prince）來頂替安東尼（Carmelo Anthony）或是讓伊古達拉（Andre Iguodala）取代杜蘭特（Kevin Durant），這才是一名教練該有的職責。」