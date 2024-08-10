巴奧／林郁婷捲性別風波 謝淑薇發聲力挺

捲入性別爭議的台灣女拳王林郁婷（中）表示，「知道很多人都在為我加油，我一定會帶著這份力量一路打到最後」。(中央社)

無端捲入性別風波的台灣女拳王林郁婷 頂住壓力，闖進巴黎奧運 女子57公斤級決賽，而台灣網球好手謝淑薇 今(10)天在臉書發文為林郁婷加油，並點名拳擊協會和中華奧會要為捍衛選手權益而戰。

林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）這次征戰巴黎奧運無端捲入性別爭議風波，源起國際拳擊總會（IBA）去年以兩人未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，但IBA日前召開記者會，仍未能提出實質證據。

對於林郁婷去年世錦賽遭取消資格，謝淑薇在臉書上發文表示，中華民國拳擊協會應該要出面捍衛選手的權益與尊嚴，「如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任。」

她還提到，今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧會也該出面為捍衛選手權益而戰。

謝淑薇更在文章下方留言，轉貼林郁婷過去受訪時的畫面，她說：「多麼棒的一個女孩啊，大家一起為林郁婷加油。」

事實上，體育署昨天曾發聲明表示，體育署在巴黎奧運期間協調中華奧會多次主動與國際奧會開會，取得國際奧會對林郁婷堅定支持的立場，而在日前IBA召開記者會前，更支持中華奧會委請律師發出警告信函，提醒IBA若揭露林郁婷的個人醫療隱私與資訊等行為屬於非法。

體育署指出，後續將於賽後與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步的提告。

拳擊協會接受中央社記者訪問時表示：「配合體育署，以選手權益優先。」