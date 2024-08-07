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巴奧／穿太辣製造不恰當氣氛 巴拉圭泳手被逐出選手村

編譯中心／綜合6日電
20歲巴拉圭泳手露安娜艾朗素因影響團結氛圍而被要求離開選手村，她表示從沒有被逐。（取材自Instagram）
20歲巴拉圭泳手露安娜艾朗素因影響團結氛圍而被要求離開選手村，她表示從沒有被逐。（取材自Instagram）

巴拉圭參加巴黎奧運的20歲游泳選手露安娜艾朗素（Luana Alonso）被指在選手村穿著暴露衣服，私自到迪士尼樂園及逛名店，影響其他運動員備戰及團隊氣氛，被巴拉圭奧委會逐出選手村。露安娜艾朗素在社交網站澄清，並沒有被驅逐或趕離任何地方。

英國《每日郵報》報導，露安娜艾朗素被指在選手村穿著暴露的衣服，跟其他運動員交際，令到他人分心。巴拉圭奧委會得悉後，認為她的行為製造了「不恰當的氣氛」，要求她離開選手村。

巴拉圭奧委會主席舒哈娜（Larissa Schaerer）在宣布露安娜艾朗素離開選手村的聲明中表示：「她的行為在巴拉圭隊內製造了不恰當的氣氛。」「我們感謝她按照指示行事，她自願地不在奧運選手村過夜。」

20歲的露安娜艾朗素只參加一項比賽，於7月27日出戰女子蝶泳初賽，結果她游出1分3.09秒，未能晉級。

之後，有人見到她沒有穿巴拉圭的隊服，而是個人衣服在選手村內到處走，她被發現與其他運動員閒逛，分散隊友的注意力。她去了趟名店，更入了迪士尼樂園。

對於媒體指她被逐出選手村，露安娜艾朗素在社交網站的限時動態澄清：「我從未被趕出或逐出任何地方，請停止散播虛假信息。」「我不想發表任何聲明，但我也不會讓謊言影響我。」

完成了奧運蝶泳賽事後，露安娜艾朗素已經宣布退役，但與此次風波無關。她表示到巴黎前已經下了這個決定。她表示：「游泳，謝謝你讓我有夢想，你教會了我戰鬥、嘗試、堅持、犧牲、紀律等。」

在Instagram擁有66萬粉絲的露安娜艾朗素，正在美國讀大學，念政治科學。

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