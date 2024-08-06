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巴奧／何冰嬌羽球女單領銀牌 秀西班牙徽章致敬名將馬琳

中國新聞組／北京6日電
亞軍中國選手何冰嬌在頒獎儀式上。(新華社)
亞軍中國選手何冰嬌在頒獎儀式上。(新華社)

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），在巴黎奧運四強賽領先下卻遇膝傷，不得不退賽，銅牌戰也直接放棄；馬琳的四強賽對手、中國羽球女單好手何冰嬌，5日特別帶著西班牙的徽章上頒獎台，留下左手拿銀牌、右手持西班牙徽章的畫面，展現超越勝負的暖心舉動。

來源：YouTube

何冰嬌表示：「半決賽中，我的對手（馬琳）不幸受傷。她是非常優秀的選手，我希望她能看到這一幕，也祝她早日康復。」原來此舉是想向馬琳致意。

「很不想這種事情發生，她打得非常好。」4日，巴黎奧運會羽毛球項目女單半決賽結束後，何冰嬌流著淚說。

馬琳倒地當下，何冰嬌就有過網關心，馬琳退賽後兩人深深相擁，她也透露馬琳留了一段話給她，「她告訴我帶著她的精神繼續努力，所以我會盡我全力。」

5日進行的女單金牌戰，何冰嬌雖遭南韓「世界球后」安洗瑩直落二擊敗，但頒獎台上的舉動「圈粉」無數。她解釋，馬琳四強賽不幸受傷，對此感到痛心，「希望能帶著她的拚勁投入到決賽中，因為她是一位非常優秀的運動員，希望馬琳能看到，也祝她早日康復。」

何冰嬌暖心舉動登上BWF社群，讓球迷大呼感動。

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