這輛中國「綠色」大巴 紅遍巴黎街頭

純電動雙層敞篷觀光巴士正行駛於巴黎街頭。（取材自中國日報）

正在法國舉行的2024巴黎奧運 吸引來自全球的遊客造訪，不少遊客搭乘敞篷觀光 巴士欣賞塞納河風景據報導，這批車輛是由中國企業安凱客車自主研發的全球首款純電動雙層敞篷觀光巴士。在歐美對中國電動車 祭出關稅等措施之際，這款巴士仍突破貿易壁壘，已銷往全球100多個國家和地區。對此，該公司表示，這就是中國新能源車的實力。

據中國日報報導，這批純電動雙層敞篷觀光巴士，現在正行駛於塞納河畔，在凱旋門和埃菲爾鐵塔等熱門景點間穿梭。該車身披全鋁戰甲，心臟是高效輪邊電機，多項領先科技實現了純電動、無汙染和超高體驗感，八國語言信手拈來，還配有手機充電接口等人性化設計。

在安徽合肥安凱客車的車間，作為新能源行業十幾年的老兵，安凱客車技術中心車身室主任方維圓開玩笑地說，這輛車可是他的「親兒子」，對這輛車有不一樣的感情。方維圓強調，這輛純電動雙層觀光巴士是企業歷經十年「主動研發」的，就是參照歐盟要求，專門為海外市場打造。

遊客搭乘由中國企業安凱客車自主研發的全球首款純電動雙層敞篷觀光巴士欣賞巴黎街景。（取材自中國日報）

報導稱，在某些西方國家質疑中國新能源車是因為國內市場飽和才出口海外的時候，安凱的「主動出擊」似乎讓這種謠言不攻自破。

方維圓說，2017年，安凱帶著一輛純電動雙層巴士樣車飄洋過海到比利時車展參展，沒想到一亮相，幾分鐘就被歐洲客戶給「秒殺」，直接把樣車原價買了下來。「這不是充分說明了中國新能源車的性價比和綜合實力嘛？」他說。

全球觀光巴士公司Big Bus Tours的高管Gerry Price也表示，公司已經購買來自安凱的近200輛車輛，這些車輛構成了全球運營車隊的很大一部分。「這些電動車輛是我們現有車隊的一個補充。我們依賴非常優秀的供應商，而安凱是我們最強大的供應商之一」。

目前，安凱客車已出口美國、英國、法國等全球100多個國家和地區，沙烏地阿拉伯更是購買了超過10000輛。