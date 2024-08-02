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空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

巴奧／從LV托盤、三星手機到可樂 商品置入遍布賽場

編譯中心／綜合1日電
巴黎奧運女子鈍劍銅牌得主、加拿大選手哈維（右）拿著大會提供的三星手機，在頒獎台上和包辦金銀牌的美國選手自拍留念。（路透）
巴黎奧運女子鈍劍銅牌得主、加拿大選手哈維（右）拿著大會提供的三星手機，在頒獎台上和包辦金銀牌的美國選手自拍留念。（路透）

巴黎奧運選手村沒冷氣、餐點有六成是素食讓選手怨聲載道外，本屆大開贊助商置入廣告之門，從選手村的可口可樂，開幕式的歌手服裝，到頒獎台的LV托盤及三星手機，贊助商的商品置入可說無所不在，引發爭議。

此外，巴黎奧運出現過去奧運未曾見過的畫面，就是奪牌選手們各自分享站在頒獎台上的自拍合影，這是因為國際奧會過去禁止奪牌選手帶手機上頒獎台，但本屆賽會有條件開放。

英國金融時報報導，本屆奧運商品置入是歷來首見，以往觀眾不會看到這麼頻繁的置入，但申辦國決定在經費籌措上降低國內稅金比率，如此一來依賴贊助就相對增加。

奧運的置入潮引發爭議，國際奧會前行銷總監潘恩（Michael Payne）說，保護奧運這個品牌，與創造新贊助機會之間「有非常微妙的界線」，當然贊助商總是會想辦法擴大置入產品的範圍。

奧運最高等級贊助商「奧運全球夥伴」（Worldwide Olympic Partner ，TOP）有16家之多，包括全球最大啤酒釀造商安海斯-布希英博集團（AB InBev），長年贊助奧運的可口可樂，三星電子等等；這16家奧運全球夥伴贊助金額合計23億美元，取得2017至2021年全球獨家行銷權。

以上月30日的桌球混雙頒獎台上為例，銅牌得主南韓林鐘勳和金牌中國隊及銀牌北韓隊自拍，用的正是三星手機。

站上頒獎台的得牌選手，首先會收到裝在Louis Vuitton（路易威登）特製托盤送上的獎牌，接著拿到一支三星摺疊手機，讓他們可以在台上自拍，記錄這個重要時刻；不止南韓隊，各國得牌選手也都在頒獎台上拿三星手機自拍留念，這也是本屆奧運首創。

三星告訴金融時報，這項頒獎台置入是在去年和國際奧會討論後定案，而且並沒有讓他們多花錢。

日本讀賣新聞報導，過去奧運大會未曾出現過的「頒獎台自拍」場景，在巴黎奧運的頒獎台上卻不斷出現。

背後原因是國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）規定，選手被禁止攜帶包括智慧型手機在內的個人物品站上頒獎台。不過，這次巴黎奧運上，國際奧會跟官方夥伴手機製造商推出「勝利自拍」計畫，僅開放奪牌選手使用這家製造商製造的新款手機自拍。

路易威登（Louis Vuitton）訂製箱裝著奧運火炬。（美聯社）
路易威登（Louis Vuitton）訂製箱裝著奧運火炬。（美聯社）
奧運選手村內擺放的可口可樂。（路透）
奧運選手村內擺放的可口可樂。（路透）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 三星 可口可樂

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