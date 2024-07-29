巴奧／多災多難…雨神攪局、又遇停電 慶幸的是…觀眾回來了

巴黎27日發生大停電，圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

巴黎奧運 可以說是多災多難。開幕前傳出法國高鐵TGV網絡遭到縱火導致火車停駛，開幕儀式登場時又遭遇雨神攪局，導致表演者、選手和觀眾淋成落湯雞，還有許多賽事因而推遲，其中包含喬科維奇和阿爾卡拉斯 的網球賽事。而在開幕式結束後，巴黎當地因為不明原因，驚傳多個地區大規模停電。

巴黎奧運開幕後碰到第一個周末假日，各賽場都湧現大批人潮，這幾天陸續出現公安問題，地鐵 恐攻傳聞、大馬路突然停電、電車突然停駛都有，也有不少巴黎民眾直言，根本不喜歡奧運帶來的觀光客亂象。

三年前東京奧運受到疫情影響，被迫全程關門比賽，巴黎奧運回到過去盛況，開幕式前就已賣出880萬張預售票，寫下單屆奧運最佳紀錄；從各場館這幾天的熱度看來，各國運動員都能充分感受「觀眾真的回來了」。

但在巴黎街頭，隨處可見荷槍實彈的警察，重要地點更是高度警戒；有台灣媒體剛進巴黎地鐵十二號線的車站，就被告知有疑似恐攻的狀況，清空整座車站，也封鎖附近區域；還有人搭乘捷運六號線在途中列車突然劇烈震動，車上照明燈熄滅，車子在軌道上停了五分鐘才重新發車。

素有「光之城」美稱的巴黎，27日又發生大停電，不少運動迷憂心恐怕影響接下來的賽程，也引發抗議人士更大的反彈聲浪。當地媒體報導，巴黎在舉行奧運開幕儀式後24小時，在當地時間27日，部分區域發生停電，目前尚不清楚具體停電原因。

除此之外，即便賽事無懼雨勢繼續進行，但也是傳出有意外災傷發生。女子自行車賽事中，就出現幾名選手因為路面濕滑的關係而摔倒。