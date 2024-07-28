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巴奧／下雨又讓塞納河水質變差 鐵人三項「取消試游」

編譯潘勛／即時報導
巴黎市長伊達戈17日在塞納河游泳，證明水質達標。但塞納河水質再經檢測後未達標，巴黎奧運主辦單位和鐵人三項總會宣布取消原定28日為奧運鐵人三項的首次游泳練習。(路透)
巴黎市長伊達戈17日在塞納河游泳，證明水質達標。但塞納河水質再經檢測後未達標，巴黎奧運主辦單位和鐵人三項總會宣布取消原定28日為奧運鐵人三項的首次游泳練習。(路透)

由於巴黎的塞納河(Seine River)水質堪憂，奧運鐵人三項預賽游泳項目熟悉場地活動28日取消在該河段舉行；但巴黎市官員表示，有信心鐵人三項正賽本周舉行時，運動員可以在該知名水道競泳。

美聯社報導，男子鐵人三項預計30日進行，女子項目則在31日；28日選手按理該有機會熟悉場地，但在世界鐵人三項總會(World Triathlon)、市方及區當局等其他決策人物會商討論水質檢驗後，組辦方表示取消游泳練習一事。

塞納河水質與天氣息息相關。26日開幕典禮當天大雨傾盆，27日陣雨接棒，於是決定28日取消試游。官員們表示，接下來天氣預報不會再下雨，估計選手們能得到獨一無二、在塞納河內競泳的經驗。

塞納河水質再經檢測後未達標，巴黎奧運主辦單位和鐵人三項總會宣布取消原定28日為奧...
塞納河水質再經檢測後未達標，巴黎奧運主辦單位和鐵人三項總會宣布取消原定28日為奧運鐵人三項的首次游泳練。圖為巴黎市長伊達戈剛於17日在塞納河游泳，證明水質達標。(路透)

巴黎副市場居里歐(Antoine Guillou)表示，過去幾周已見識到塞納河的水情變化，因此讓市方很有信心。他表示，過去也有類似的下雨狀況，24到48小時內河水水質就會回到安全水準。

奧運組辦方28日呼應巴黎市府的信心，表示對接下來48小時的天氣預報很有信心，塞納河水質會改善；感謝巴黎市公共服務方的一切辛勞，2024巴黎奧運會主辦方已瞧見塞納河質大幅改善。

假如比賽時間到來，對河水水質的顧慮未能消褪，備案的第一步是延後鐵人三項賽事幾天。假如水質依然不夠好，鐵人三項的游泳部分將告取消，運動員只比長跑及自由車兩項。

只是選手們表示，希望水質能潔淨到足以讓他們在河中游泳。

監測組織「巴黎的水」(Eau de Paris)指出，截至23日水質都能接受，但那是在最近下雨之前的數據。巴黎市府官員28日拒絕公布更多目前數據，原因是每項運動的主管機構都有不同的衡量法，因此該由巴黎市府決定，賽事要不要在塞納河中舉辦。

世界鐵人三項總會官員表示，自己與巴黎市、奧運會主辦官員一樣相信，塞納河30日、31日將適合游泳。

「世界水上運動總會」(World Aquatics)發言人庫斯(Torin Koos)表示，馬拉松競泳項目接近舉辦日時，會再檢查塞納河水質，熟悉場地日訂在8月7日。

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