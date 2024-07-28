巴奧／開幕就搞烏龍 南韓喊北韓 五環旗顛倒掛

巴黎奧運開幕式出包，南韓代表團搭船進場時，現場法文和英文廣播卻誤稱他們來自「北韓」。（美聯社）

巴黎奧運 開幕式於當地時間26日晚間登場，但卻出現尷尬一幕，當南韓 代表團搭船進場時，現場法文和英文廣播卻誤稱他們來自「北韓 」。對此，大韓體育會表示，已舉行會議討論如何應對，表明立場與相關對策。國際奧委會（IOC）在其韓文的X帳戶向南韓致歉。另外，在升起奧會五環旗時，還出現將旗幟掛反的離譜畫面。

韓聯社報導，南韓代表隊26日晚間與剛果民主共和國、庫克群島、哥斯大黎加和象牙海岸共和國代表隊共享一艘船進場，而根據法文字母順序，南韓被排在第48順位。

未料當南韓選手團搭船進場時，場內的法文與英文廣播，卻分別介紹他們為「Republique populaire democratique de core」與「Democratic People's Republic of Korea」，這是「朝鮮民主主義人民共和國」的意思，代表北韓。南韓的正確英文名稱為「Republic of Korea」，沿著塞納河設置的大螢幕和面向國際觀眾的電視字幕也正確無誤。

對此，大韓體育會關係人士表示，開幕式結束後才得知這件事，已緊急舉行內部會議，向文化體育觀光部報告此事。預計27日在記者中心（MPC）表明立場與相關對策。

南韓文化體育觀光部表示，第二次官張美蘭（音譯）已在巴黎要求與國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）談話，今後也將委託外交部向法國政府表達強烈抗議。

報導指出，北韓選手出場時，場內廣播沒有任何失誤，痛批「這是讓北韓二度進場的荒謬開幕式」。

國際奧委會27日在X向南韓致歉，稱： 「我們為開幕禮上南韓代表進場時所犯錯誤深切致歉。」

今次已經不是首次在大型運動會上有主辦單位將兩韓名字混淆，為何又是這樣錯？或許全因兩國的英文譯名實在不易分辨。

另外，本屆奧運首次於戶外舉行開幕式，象徵奧運精神的五環旗在經過30分鐘的傳遞後，最後交由身披鐵甲的法國國家憲兵隊士官伊瑟（Floriane Issert）送入特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）準備升起。

不過原先「上三下二」呈現的旗幟，卻被眼尖的網友發現居然變成了「上二下三」，所幸現場飄著雨勢，且風勢微弱，並沒有讓旗幟飄起，不過仍然成為網友笑柄。

畫面流出不久後，旗幟掛反的話題在網路上瘋傳，各國網友紛紛調侃「法國不意外」、「真的別再讓法國人做這種事了」。

奧運五環標誌在1914年的巴黎奧運首次公開，五環象徵歐洲、亞洲、非洲、大洋洲和美洲，圓環大小相同及互相連接，代表五大洲互相團結精神，以及全球運動員在奧運會上的競爭和合作。而連同白色底色在內，則代表全球各國國旗的顏色。

파리 올림픽 개막식 대한민국 선수단 입장할 때

Democratic People's Republic of Korea

라고 소개한 장내 해설 ♡

앞에 Democratic People's 가 붙는 순간

Korea는 대한민국이 아니고 북한인데...

pic.twitter.com/k9JSItPpXg — 삼차⸆⸉ (@ko3car) July 26, 2024