巴奧／加拿大女足「刺探敵情」遭重罰 必須3場全贏才能晉級

上屆奧運女足冠軍得主加拿大隊被控涉嫌在24日奧運女足揭幕戰開賽前，使用無人機刺探對手紐西蘭隊的訓練狀況，被國際足總(FIFA)處罰，總教練普里斯特曼被加拿大足協停職和取消奧運賽資格。(路透)

上屆奧運女足冠軍得主加拿大 隊，在巴黎奧運 伊始，傳出醜聞；該隊被控涉嫌在24日奧運女足揭幕戰開賽前，使用無人機刺探對手紐西蘭隊的訓練狀況。國際足總(FIFA)決定，加拿大女子足球 隊的積分扣6分，三名教練禁止參加所有比賽一年；加拿大足協罰款20萬瑞士法郎(約合22萬6000美元)。

球隊在國際賽事被扣掉如此多分，幾乎史無前例。帶領加拿大女足隊在2021年東京奧運奪冠的總教練普里斯特曼(Bev Priestman)已被加拿大足協停職，隨後被取消奧運賽資格。加拿大當局懷疑類似窺探活動，可能行之有年。

國際足總法官表示，普里斯特曼和她兩名助理教練隆巴迪(Joseph Lombardi)和曼德(Jasmine Mander)，都被認定「犯下違規行為和違反公平比賽原則」。

上屆奧運女足冠軍得主加拿大隊被控涉嫌在24日奧運女足揭幕戰開賽前，使用無人機刺探對手紐西蘭隊的訓練狀況，被國際足總(FIFA)處罰，總教練普里斯特曼(中)被加拿大足協停職和取消奧運賽資格。(路透)

該案目前可能正在巴黎體育仲裁法院(Court of Arbitration for Sport)特別奧運法庭審理中。該法庭是為奧運期間緊急聽證和裁決而設立；教練和加拿大足協可循此管道，質疑任何制裁或處分。

如果體育仲裁法院法官支持扣分，加拿大隊並不會被排除在奧運比賽之外，但該隊必須贏得A組全部三場比賽，才能晉級8月3日開始的8強賽。

加拿大女足隊在23日A組預賽中，以2：1戰勝紐西蘭。28日將在聖艾蒂安(Saint-Etienne)迎戰法國隊，8月1日在尼斯(Nice)迎戰哥倫比亞隊。

這一窺探敵營醜聞，讓加拿大足協相當尷尬；加拿大足協是國際足總密切合作夥伴，協助籌辦北美史上規模最大的2026年男子世界盃足球賽。沒有跡象顯示加拿大球員參與此類窺探活動。

奧運女子足球賽為期17天，國際足總要求上訴法官處理加拿大案件，加快紀律程序。

加拿大足球協會執行長布魯(Kevin Blue)日前在巴黎表示，「我們正試圖直球面對看來可能是系統性道德缺陷的問題；坦白說，現在不幸很痛苦，但事實會證明，這是康復過程必經的一環」。