巴奧／善用資源砸百億僅超支25% 比里約、倫敦、東京都少

位於塞納河上的奧斯特里茨橋施放代表法國國旗的藍白紅三色煙火，象徵自由、平等、博愛。（路透）

根據統計，本屆巴黎奧運 花費約100億美元，僅超支25%，遠比過去里約(Rio)奧運、倫敦(London)奧運或東京(Tokyo)奧運花費來得少，原因就在於善用既有資源。

根據「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導，26日揭幕的巴黎奧運，來自世界各國約1萬名運動員齊聚一堂爭奪最高榮譽，各項比賽共賣出破紀錄的860萬張門票，並透過電視轉播吸引全球數十億觀眾收看。

每四年舉辦一次的夏季奧運，由於集結各國優秀運動員同場競技，也是全球觀眾關注焦點，因此主辦城市莫不全力以赴，甚至不惜成本舉辦這場夏季體育盛會。

英國「牛津大學」(Oxford University)研究報告指出，自1960年代以來，歷屆奧運舉辦城市投入的預算 皆大幅超支，只有本屆巴黎奧運例外。

金融信評報告「標普全球評級」(S&P Global Ratings)顯示，2016年里約奧運以及2020年東京奧運分別超支350%和280%，相較之下，2024年巴黎奧運經費少於100億美元，僅超支約25%，之所以能夠節省大筆經費，在於主辦單位善用既有基礎設施。

「史坦普全球評級」指出，巴黎奧運舉辦期間使用的場館95%早在申辦奧運之前就已存在，因此主辦單位申奧成功後，只增建或整建三棟建築物，包括耗資16億美元的奧運村、耗資1億9000萬美元的水上運動中心以及耗資1億5000美元的體操和羽球 場館，因此巴黎奧運成為數十年來，經費支出最少的奧運盛會。